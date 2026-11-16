noviembre 16, 2026

Cuatro mil 68 días después de su último partido como profesional, Ronaldinho Gaúcho volvió a las cnachas este domingo con la camiseta del Ravena, equipo de la Serie C italiana, en el derbi contra el Forlì.

A los 46 años, el brasileño jugó toda la primera parte, participó en el primer gol de su equipo y fue sustituido al descanso entre aplausos, con el marcador 1-0 a favor de los locales, que finalmente vencieron 2-0. “Estos 45 minutos pasaron volando. El fútbol siempre ha sido así para mí”, declaró a Sky Sport Italia.

El regreso del exjugador del Barcelona, Milan y París Saint-Germain movilizó a toda la ciudad de Rávena, de apenas 156 mil habitantes: fue necesario habilitar mil 800 asientos adicionales hasta alcanzar los 6 mil 500 espectadores, y en las gradas se encendieron bengalas y fuegos artificiales.

El campeón del mundo en 2002 y Balón de Oro en 2005 saltó al Estadio Bruno Benelli con una indumentaria diseñada para la ocasión, en blanco y oro, con su monograma “10 R” y gráficos inspirados en los mosaicos bizantinos de la ciudad, además de guantes, manga larga y su característico moño con cinta.

“Dinho” tocó su primer balón en el minuto siete, al ofrecerse para un córner sin rematador, y en el 13 filtró un pase al borde del área que esta vez sí encontró destinatario. En el 18 puso un centro medido desde un saque de esquina que el guardameta rival rechazó, y en el 36 participó en el 1-0 con un pase a Lorenzo Lonardi, quien asistió a Giulio Donati para el primer tanto.

Proyecto que va más allá del gol

La llegada de Ronaldinho responde sobre todo a una estrategia comercial, de promoción y expansión internacional de la marca del club, impulsada por el presidente Ignazio Cipriani, amigo del brasileño desde hace años, quien anunció el fichaje en junio y con quien el exjugador también adquirió una participación en el Ravena.

El retorno podría no limitarse a un partido: “¿Futuro? Aún no lo sé. No descarto volver, depende del presidente. Si me llama, regresaré. Jugar me hace feliz, vivir esos momentos en el vestuario y todo eso es hermoso. El fútbol es lo mejor que me ha pasado en la vida”, afirmó Ronaldinho, quien se retiró oficialmente en 2018.