Llega al Senado notificación Sheinbaum por su viaje a China

noviembre 10, 2026

Estará toda la próxima semana fuera del país

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En una apuesta por fortalecer la presencia económica y diplomática de México en Asia-Pacífico, la presidenta Claudia Sheinbaum viajará a China del 15 al 20 de noviembre para participar en la 33 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde sostendrá encuentros bilaterales con mandatarios de las economías integrantes, entre ellos, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping.

El viaje, cuya notificación formal fue enviada este martes a la Mesa Directiva del Senado por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, representa una oportunidad estratégica para impulsar la diversificación comercial de México, atraer inversiones productivas y fortalecer su participación en una de las regiones de mayor dinamismo económico a nivel mundial.

La reunión de líderes económicos se realizará los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Shenzhen, China.

La administración federal considera que la participación de Sheinbaum permitirá llevar a los principales actores económicos de la región las prioridades del denominado Plan México, particularmente en materia de atracción de capitales, apertura de nuevos mercados y fortalecimiento de las cadenas de suministro.

El encuentro también contempla impulsar el diálogo y la cooperación en áreas fundamentales para el desarrollo económico, como comercio, inversión, innovación tecnológica y desarrollo sostenible.

Uno de los aspectos más relevantes de la visita será la reunión bilateral que Sheinbaum sostendrá con el presidente chino, Xi Jinping, con quien buscará fortalecer los vínculos entre ambos países y promover una agenda de colaboración económica y diplomática.

La Cancillería destacó que estos encuentros permitirán ampliar la interlocución de México con sus socios de Asia-Pacífico y otras economías participantes, bajo principios de respeto a la soberanía, diálogo y desarrollo compartido.

La visita adquiere especial relevancia por el interés de México de consolidar relaciones económicas más diversificadas, fortalecer sus oportunidades de inversión y ampliar su participación en los mercados internacionales.

Otro de los objetivos estratégicos del viaje será fortalecer la posición de México como próximo anfitrión de APEC en 2028.

El gobierno federal considera que la participación de la presidenta en esta edición permitirá estrechar relaciones con las economías integrantes y construir desde ahora los canales de comunicación y cooperación necesarios para organizar la reunión que tendrá lugar en territorio mexicano dentro de dos años.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que esta interlocución de alto nivel contribuirá a consolidar la presencia de México en la región Asia-Pacífico y a proyectar sus prioridades económicas ante los principales socios comerciales.

Conforme al artículo 88 de la Constitución, la Secretaría de Gobernación informó al Senado sobre la salida de la titular del Ejecutivo federal del territorio nacional.

Asimismo, precisó que, una vez concluida la gira, se remitirá a la Mesa Directiva un informe con los principales resultados y acuerdos alcanzados.