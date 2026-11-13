Solo 40 de los 212 municipios de Veracruz recibirán más recursos federales en 2027

Solo 40 de los 212 municipios de Veracruz recibirán más recursos federales en 2027

noviembre 13, 2026

El proyecto de presupuesto contempla un aumento global de 2.6%; sin embargo, la mayoría recibirá menos dinero del ramo 028

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Solo 40 de los 212 municipios de Veracruz tendrán un incremento en las participaciones federales que recibirán durante 2027, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado que la secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) remitió al Congreso de Veracruz para su análisis y dictamen.

La propuesta contempla una bolsa de 39 mil 673 millones 471 mil 638 pesos para distribuir entre los 212 los ayuntamientos de Veracruz, monto que representa un incremento nominal de 2.6 por ciento respecto a los 38 mil 651 millones de pesos autorizados para el ejercicio fiscal 2026.

Aunque el monto global aumenta, el incremento no se distribuirá de manera generalizada entre los municipios. Únicamente 40 ayuntamientos recibirán más recursos de los que reciben este año, 17 se mantiene igual y el resto -155- no tendrá un aumento en el monto total de las transferencias proyectadas.

Ramo 33 aumenta; participaciones federales disminuyen

Los recursos municipales se integran principalmente por las aportaciones federales del Ramo 33 y las participaciones del Ramo 28.

Para el Ramo 33 se proyectan 20 mil 756.9 millones de pesos, un crecimiento de 6 por ciento respecto a 2026. De ese monto, 11 mil 918.7 millones corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), destinado a obras y acciones de infraestructura social.

Este fondo contempla recursos para proyectos de agua potable, drenaje, electrificación, mejoramiento de vivienda y caminos rurales. Incluye una reserva de 10 por ciento para el componente indígena y afromexicano, a través del FAISPIAM.

En tanto, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) tendrá una asignación de 8 mil 838.2 millones de pesos, recursos orientados prioritariamente al fortalecimiento de la seguridad pública, el servicio de la deuda y el pago de derechos de agua.

En contraste, las participaciones del Ramo 28, que son de libre disposición para los ayuntamientos, se estiman en 18 mil 265 millones de pesos, una disminución de 1.5 por ciento frente al ejercicio anterior.

Ese dinero se puede destinar a gasto corriente como es pago de nóminas, sueldos de servidores públicos y personal operativo; servicios generales llámese pago de luz, agua, telefonía, mantenimiento de oficinas y edificios públicos; gestión y operación administrativa y pago de deudas, entre otros.

La reducción se relaciona con el criterio precautorio aplicado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), que tomó como referencia el 95 por ciento de las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para prevenir posibles subejercicios ante una eventual caída en la Recaudación Federal Participable.

Estos son los 40 municipios que tendrán aumento

De acuerdo con el comparativo de recursos presupuestados para 2026 y 2027, los municipios que registran un incremento son: Acayucan, Agua Dulce, Álamo Temapache, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Apazapan, Ayahualulco, Chinameca, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac

Así como El Higo, Ixtaczoquitlán, Medellín, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Naolinco, Naranjos Amatlán, Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Poza Rica de Hidalgo, Tamalín, Tamiahua, Texistepec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlapacoyan, Úrsulo Galván, Veracruz y Xalapa.

La bolsa presupuestada contempla también recursos complementarios, como 526.6 millones de pesos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 122.2 millones de pesos por incentivos de colaboración fiscal y 2.8 millones de pesos correspondientes a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

El monto de 39 mil 673.5 millones de pesos corresponde a transferencias federales y estatales coordinadas. No incluye los ingresos propios de los ayuntamientos, como el impuesto predial, traslado de dominio, licencias y tarifas de agua, que se determinan en las leyes de ingresos municipales.

Los 17 municipios que no tiene variación en sus ingresos en relación a lo que se etiquetó este año son: Castillo de Teayo; Coatepec; Coscomatepec; Cosoleacaque; Emiliano Zapata; Espinal; Filomeno Mata; Huayacocotla; Ilamatlán; San Juan Evangelista; San Rafael; Santiago Sochiapan; Santiago Tuxtla; Sayula de Alemán; Soledad Atzompa; Soledad de Doblado; Tecolutla.

El resto de los municipios de Veracruz tendrá una disminución del ramo 028 de lo que gastan este año y en sus ingresos proyectados para el próximo año.