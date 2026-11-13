Valeria y Amanda, estudiantes veracruzanas presentan robots y proyectos de IA a Claudia Sheinbaum

Valeria y Amanda, estudiantes veracruzanas presentan robots y proyectos de IA a Claudia Sheinbaum

noviembre 13, 2026

Las jóvenes expusieron tecnologías de asistencia, reforestación y educación durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, en la SEP.

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Estudiantes veracruzanas presentaron proyectos de inteligencia artificial, robótica y realidad virtual ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, celebrado en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se trata de Valeria Palacios Cruz y Amanda Yoselín Azamar Ramón, integrantes del Club de Robótica y estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Veracruz, y de la Universidad CEULVER, respectivamente.

Las jóvenes, egresadas del CONALEP, desarrollaron varios de sus proyectos desde 2019, bajo la asesoría de los profesores Víctor Manuel de Jesús Leyva Negrete y Edith Martínez Leo.

Durante el encuentro, el equipo presentó cinco desarrollos tecnológicos, entre ellos un robot humanoide, drones para reforestación y herramientas de asistencia para personas con discapacidad visual. De acuerdo con la información difundida por el equipo, han obtenido más de seis reconocimientos internacionales en Inglaterra, Perú, Brasil, Costa Rica y Estados Unidos.

Robots y tecnología con impacto social

Uno de los proyectos que llamó la atención fue VIKA, un robot humanoide diseñado para asistir a adultos mayores. Durante la presentación, el dispositivo saludó personalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Este desarrollo cuenta con reconocimiento internacional en Perú.

También expusieron drones diseñados para dispersar semillas en zonas de difícil acceso, una tecnología que recibió premios en Brasil y Costa Rica.

Otro de los desarrollos fue Mantarraya, una aeronave de rescate que representó a México en la feria México en el Space Center, realizada en el Space Center Houston de la NASA.

En materia de inclusión, presentaron el bastón inteligente LuzIA, diseñado para apoyar a personas con discapacidad visual. La presidenta probó personalmente el dispositivo y mostró interés por su funcionamiento. El proyecto cuenta con información en el sitio bastonluzia.com.

La exposición también incluyó Educación VR, una plataforma de aprendizaje mediante realidad virtual dirigida a instituciones educativas, disponible en educacionvr.com.

Reconocimientos internacionales

Entre los reconocimientos obtenidos por las estudiantes destaca la Medalla Mundial de la Educación 2025 de HP, otorgada a Valeria Palacios Cruz en Londres, Inglaterra.

Asimismo, el proyecto LuzIA recibió un reconocimiento en los AI NextGen America Awards 2026, celebrados en Baltimore, Estados Unidos.

La participación de las jóvenes en el encuentro nacional permitió mostrar ante la presidenta algunos de los desarrollos tecnológicos impulsados desde Veracruz, con aplicaciones en asistencia, educación, rescate y cuidado del medio ambiente.