Próximo mes llegan dos helicópteros Bell para flotilla aérea de Veracruz

noviembre 13, 2026

*Otros dos llegarán a finales de febrero del próximo año

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Serán dos los helicópteros Bell que llegarán a la entidad veracruzana en los primeros días de diciembre de este año y dos más en febrero del próximo año, informó la gobernadora Rocío Nahle García, quienes reforzarán la flotilla aérea del Gobierno Estatal.

La mandataria indicó que la inversión que se realiza para la compra de estas aeronaves nuevas se dará a conocer en el informe de gobierno que presentará, de manera física, este domingo a través del secretario Ricardo Ahued Bardahuil y ella el 28 de noviembre en la Plaza Lerdo.

“Son nuevos, los pusimos en la línea de construcción, sin Bell, se tomó la consideración y el comentario de la Secretaría de la Marina, cuáles son los que nos convenía”, dijo la Gobernadora.

Asimismo, adelantó que dará a conocer en su segundo informe cuántos se dieron de baja, el monto de lo recaudado que se han vendido.

“Es ordenar nuestro estado, el costo lo voy a dar a conocer” en el Congreso del Estado.

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Por otra parte, Rocío Nahle se dijo lista para dar a conocer ante la población veracruzana su segundo informe de actividades al frente del Gobierno de Veracruz, mismos ue será una rendición de cuentas amplia.

Informó que se han girado invitaciones a gobernadores y gobernadoras de los estado y, por supuesto, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien por lo regular envía a un representante.

“Estamos invitando a todos los gobernadores, quienes nos confirmen los vamos a recibir con mucho gusto. Acabamos de acompañar a Javier Mai, de Tabasco, estuvimos Oaxaca y Veracruz, muy bien”.

El interés es rendir cuentas y que la ciudadanía sepa en qué se está trabajando y como va avanzando Veracruz.

“Nos falta mucho, pero vamos avanzando en todos los sectores”, finalizó.