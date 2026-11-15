Homicidio de regidora de Texhuacan y líder del PRI, no debe politizarse: Ahued 

noviembre 15, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado lleva a cabo la investigación en torno al homicidio de la regidora de del municipio de Texhuacan, la priista Juan Tzanahua y su esposo, Gervacio Hernández, dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional, ocurrido el sábado, informó el titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil.

Hay que recordar que la edil y su esposo, además de una mujer más que resultó herida, fueron atacados con arma de fuego en una camino hacia las comunidades de Texhuacan.

“Ya la Fiscalía intervino, lamentable (…) No quisiera adelantar, pero sí inmediatamente intervino la Fiscalía, se hizo un acordonamiento y están en ese momento quisiera que siguieran la investigación y mañana tendré más información o más tarde, si es que hay algún detenido o detenida o este caso”.

Cuestionado sobre si esta agresión se da en el marco del clima electoral que recién inicia, consideró lamentable cualquier agresión, pero exhortó a no politizar los hechos y esperar la investigación para determinar cuáles fueron las causas de este homicidio.

“Siempre se investiga, en ocasiones intervienen también la Fiscalía General de la República, no se oculta las investigaciones y se da con los responsables y en su momento dado que este caso se tendrá que investigar y con los responsables sea la razón que sea el resultado, sea de cualquier índole, para no ampliar algo que no tenemos conocimiento cuál fue el motivo, el móvil de este tipo de agresión”.

SEGURIDAD EN LAS CAMPAÑAS

El encargado de la política interna de Veracruz dijo que se llevará a cabo el operativo de seguridad de cada proceso electoral y en caso de que algun candidato o candidata requiera una protección particular, será el Instituto Electoral el que solicite el acompañamiento.

“Si el Instituto Electoral nos pide que tengamos resguardo para alguna candidata o candidato, como lo hemos hecho en el pasado, se hará en caso de que tenga temor o alguna situación que nos mande eh el documento en línea o lo que sea necesario”.

Ahued Bardahuil rechazó la presencia de autodefensas en la zona de la Sierra de Zongolica, toda vez que, aseguró, la cobertura de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Guardia Nacional, la Marina y Ejército garantiza la seguridad de la región.

“Estamos dando cobertura para que no haya necesidad que la gente tenga que autocontrolarse, que cuenten con toda la dinámica que tiene y la responsabilidad del Estado de dar la seguridad y estaremos ejerciendo nuestra responsabilidad y ser responsables de los actos. Simplemente estamos actuando en todo el territorio”.

Finalmente, Ricardo Ahued se dijo listo para asistir a comparecer ante el Congreso del Estado el próximo martes.