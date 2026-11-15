Entrega Ricardo Ahued segundo informe de gobierno de Rocío Nahle al Congreso del Estado

Entrega Ricardo Ahued segundo informe de gobierno de Rocío Nahle al Congreso del Estado

noviembre 15, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil hizo entrega al Congreso del Estado del Segundo Informe de Gobierno de Rocío Nahle García, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Veracruz.

En punto de las 9 de la mañana dio al presidente de la Mesa Directiva, Vicente Aguilar Castillo los dos tomos que conforman este ejercicio de transparencia marcado en la ley por parte de la administración estatal.

“Por instrucciones de la ingeniera Norma Rocío Nahle García, gobernadora constitucional del Estado de Veracruz y en cumoplimiento de los artículos 26 y 49, fracción 21 de la Constitución Política de Veracruz hago entrega del informe escrito que contienen el estado que guarda la administración pública estatal en este segundo año de labores de este gobierno”.

Por su parte, el presidente de la mesa directiva, dio acuse de recibido del informe, dando dando cumplimiento a lo establecido en la Cionstitución.

“Este acto no solo representa una obligación constitucional, sino también un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y respeto entre los poderes del estado. El documento que hoy recibimos nos permitirá conocer las acciones, resultados alcanzados durante este segundo año de gobierno”.

El presidente de la Cámara de Diputados reconoció el trabajo de la gobernadora y reiteró su su compromiso de seguir construyendo desde su trinchera un mejor Veracruz.

Finalmente, recordó que en los próximos días, durante las comparencias se podrá conocer a detalle lo que incluye dicho informe.