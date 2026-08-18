Ahued rechaza que Gobierno haya fallado por cierre del ingenio San Pedro

agosto 18, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, rechazó que la administración estatal haya fallado al no anticipar el cierre del ingenio San Pedro de Lerdo de Tejada y aseguró que las decisiones empresariales no corresponden al Gobierno estatal.

El ingenio, propiedad de Grupo Porres, anunció su cierre definitivo el pasado 5 de agosto, una decisión que impacta a la actividad económica de la región de Los Tuxtlas. De acuerdo con información publicada tras el anuncio, la operación de la factoría estaba vinculada con alrededor de 7 mil productores de caña y cerca de 48 mil hectáreas de cultivo.

La afectación alcanza a municipios como Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada, Saltabarranca, Tlacotalpan, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla e Isla, además de los trabajadores del ingenio, proveedores, transportistas y otras actividades económicas relacionadas con la producción de caña.

Ante este escenario, Ahued fue cuestionado sobre si desde la Secretaría de Gobierno debieron detectar con anticipación el problema y atenderlo antes de que se concretara el cierre.

El funcionario rechazó que haya existido falta de atención y explicó que el Gobierno estatal mantiene comunicación con organizaciones cañeras y que el tema ya había sido abordado en reuniones con representantes del sector.

Recordó que hace unas semanas participó en un encuentro con organizaciones cañeras en el puerto de Veracruz, al que acudió por invitación y en el que también estuvo el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Rodrigo Calderón Salas.

“No, porque nosotros no intervenimos en las decisiones empresariales, se dan de momento y después tendemos que estar en comunicación con esa y otras más”, respondió.

Nahle busca evitar pérdida de empleos

Ahued señaló que la situación de la industria azucarera es compleja, pero afirmó que la gobernadora Rocío Nahle García busca evitar que el cierre represente la pérdida de una fuente de empleo para la región.

Dijo que la intención de la administración estatal es salvaguardar los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, encontrar una alternativa que permita mantener la actividad productiva.

“El problema de la caña de azúcar es complejo, pero, sin embargo, la acción de nuestra gobernadora de que siga el empleo, que no vaya a caerse una fuente de empleo”, señaló.

El secretario de Gobierno también sostuvo que la administración estatal reconoce la importancia de las empresas que generan empleos y crecimiento económico, por lo que planteó que la solución debe construirse mediante el diálogo entre el sector empresarial, los trabajadores y las autoridades.

“Se respaldan a los empresarios, como el señor Porres, como toda una empresa que da mucho empleo y que le da mucho crecimiento a Veracruz”, afirmó.

Ahued agregó que la gobernadora mantiene reuniones con representantes del sector para buscar alternativas y confió en que puedan contribuir a proteger a los trabajadores y mantener activa la industria.

“Esperemos que podamos nosotros ayudar a los trabajadores y rescatar una industria que es fundamental para la zona”, dijo.

El funcionario insistió en que el Gobierno estatal no puede intervenir directamente en las decisiones de una empresa privada, pero sí realizar gestiones ante las consecuencias que una determinación de este tipo tiene para toda una región.

“El Gobierno no interviene en las decisiones de las empresas. Simplemente, en este caso, propuso la señora gobernadora, con una gran sensibilidad, tratar, hacer el esfuerzo, si está en sus manos, rescatar una industria que hace falta para la región”, concluyó.