“Si me ven regresar, me rapan lo poco que tengo”: Ricardo Ahued descarta buscar una diputación

“Si me ven regresar, me rapan lo poco que tengo”: Ricardo Ahued descarta buscar una diputación

agosto 27, 2026

Isabel Ortega/ Xalapa, Ver.- El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, descartó nuevamente que tenga entre sus planes contender por una diputación y aseguró que, si cambia de opinión y aparece como candidato, está dispuesto a que le rapen el poco cabello que le queda.

Ante los señalamientos que lo colocan como un posible aspirante, Ahued sostuvo que ya tuvo la oportunidad de ser diputado y que, aunque volver a ocupar ese cargo sería un honor, actualmente no está en sus planes participar en una contienda electoral.

“Ya fui diputado, sería un honor, también lo digo, pero no lo desprecio; no está en mis planes. Hoy estoy en una responsabilidad de la Secretaría de Gobierno y no tengo ningún problema, pero tampoco está en mis planes estar participando en una contienda cuando atrás de nosotros vienen juventudes que quieren participar”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre si su decisión era definitiva, debido a que anteriormente también había descartado participar y posteriormente pasó de la alcaldía de Xalapa a la Secretaría de Gobierno, Ahued respondió en tono de broma:

“Si me ven que regreso, me rapan lo poco que tengo a coco”.

El funcionario también se refirió a los señalamientos contra actores políticos de Morena por prácticas que, dijo, pueden resultar incongruentes con el discurso de austeridad y transparencia que promueve el partido.

Ahued sostuvo que todos los partidos tienen derecho a contar con asesores y personal de apoyo, pero estableció una diferencia entre estas prácticas y posibles actos de corrupción.

“Cualquier moche que lo denuncie”, expresó, al tiempo que aseguró que ni la Secretaría de Gobierno ni la gobernadora Rocío Nahle están solapando conductas irregulares.

El secretario afirmó que los señalamientos realizados por la prensa son recibidos por su oficina y que, cuando existe alguna acusación que pueda implicar una irregularidad dentro de las áreas bajo su responsabilidad, se investiga.

“Cualquier acusación, y es bienvenido de parte de ustedes, un señalamiento de mi oficina o de algún área que esté a cargo de SEGOB es bienvenida, porque sí hago caso, la investigo, y si tiene alguna consecuencia, pues que la tenga”, afirmó.

Sobre si los casos de posibles irregularidades afectan la imagen de Morena, Ahued reconoció que sí pueden generar un impacto, particularmente cuando existe una contradicción entre el discurso y las acciones de quienes ejercen el poder.

Finalmente, sostuvo que quienes llegan al poder tienen la obligación de conducirse con ética y que la sociedad ya no tolera comportamientos alejados de esos principios.

“Todos los partidos tenemos la misma obligación de tener una actitud, que nuestros compañeros de trabajo, los que llegan al poder, pues se comporten con ética y moralidad, porque allá afuera el pueblo lo demanda, ya no aguanta más”.