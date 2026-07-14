Se logró acabar con el crédito leonino de la bursa en Veracruz

Se logró acabar con el crédito leonino de la bursa en Veracruz

julio 14, 2026

Yhadira Paredes/Tampico Alto, Ver.- A pesar de que había quien apostaba a que no se lograría, fue pagada la deuda de la bursatilización que tenía “ahorcados” a 199 municipios veracruzanos desde hace más de 20 años, aseveró el titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Ricardo Ahued Bardahuil.

En su participación en el evento de entrega de apoyos económicos directos para el desarrollo acuícola y pesquero que encabezó la gobernadora Rocío Nahle García en Tampico Alto, reconoció el esfuerzo de la mandataria para saldar este crédito “leonino”.

“Lo que sucede con 199 municipios que gracias a su visión, determinación, que parecía difícil y muchos apostaban a que no se diera, ha roto con la deuda de la bursatilización, 199 municipios que estaba agraviados por un crédito leonino durante más de 20 años”, dijo el encargado de la política interna.

En ese sentido, Ahued Bardahui destacó que gracias al esfuerzo de la gobernadora Nahle se logró pagar esta deuda cercana a los mil 600 millones de pesos, sin distinción de partido político.

“Ya es una realidad, ya lo logró y ha pagado la deuda de 199 municipios sin distinguir partido, ni color, porque le importa más el pueblo de Veracruz, independientemente de que partido que gobierna”.

El secretario de Gobierno afirmó que cuando se quiere gobernar con el corazón y con decencia se logra que el estado progrese, se haga justicia y se invierta.

Finalmente, indicó que desde la SEGOB se atiende a todos los alcaldes de todos los partidos.