Mantienen vigilancia en el norte de Veracruz por lluvias y escurrimientos: Ahued

octubre 17, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Gobierno de Veracruz mantiene vigilancia permanente en la zona norte del estado ante las lluvias provocadas por el Frente Frío número 2, con especial atención en los niveles de los ríos y posibles escurrimientos, informó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.



El funcionario explicó que desde la madrugada se instaló una mesa de atención en Poza Rica, por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García, para coordinar las acciones de Protección Civil, Seguridad Pública, la Secretaría de Marina y las Fuerzas Armadas.



“Hasta ahorita está tranquilo, más bien es el frío y cuidar a la población”, expresó.



Señaló que las autoridades mantienen vigilancia sobre los cuerpos de agua para prevenir posibles contingencias derivadas de las precipitaciones. Aunque no se reportaba una situación extraordinaria al momento de sus declaraciones, reconoció que existen escurrimientos que requieren seguimiento.



“Se están monitoreando los efectos y no tenemos mayor contingencia, pero sí hay algunos como este que nos está dando un escurrimiento menor, pero sí importante de monitorear. Se está atendiendo”, indicó.



Sobre la situación en Papantla, Ahued Bardahuil señaló que también se mantiene el monitoreo debido a la presencia de agua en algunas zonas. Explicó que, en lugares donde estas situaciones ocurren con frecuencia, algunas personas se trasladan temporalmente a sitios seguros, como escuelas, y regresan a sus viviendas cuando disminuye el nivel del agua.



El secretario agregó que se cuenta con albergues en la zona norte y destacó la participación de los alcaldes en las acciones preventivas. Asimismo, informó que se realizaría una nueva evaluación durante la mañana para actualizar el panorama de las afectaciones.



Reportan árboles caídos en Xalapa



En la capital veracruzana, el funcionario informó sobre la caída de árboles y afectaciones al cableado en la avenida Ruiz Cortines.



Precisó que los cables de alta tensión afectados ya habían sido aislados y que personal de Protección Civil municipal y de Servicios Municipales atendía los reportes.



Ahued Bardahuil indicó que también se revisaría la situación en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y el área municipal de Alumbrado Público.



Finalmente, señaló que las mesas de trabajo permanecerían activas las 24 horas para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas y atender cualquier situación de riesgo.