En el 179 Aniversario de la Gesta de los Niños Héroes, Fuerzas Armadas refrendan compromiso con la seguridad de Veracruz

En el 179 Aniversario de la Gesta de los Niños Héroes, Fuerzas Armadas refrendan compromiso con la seguridad de Veracruz

septiembre 13, 2026

Perote, Ver., domingo 13 de septiembre de 2026.- En el marco del 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños de Chapultepec, el Gobierno del Estado acompañó a las Fuerzas Armadas en el refrendo de su compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de la población veracruzana.

Desde la Fortaleza de San Carlos, cuna del Heroico Colegio Militar, los tres Poderes del Estado rindieron homenaje a quienes, a corta edad, dieron la vida en defensa de la soberanía nacional durante la invasión estadounidense de 1847.

En representación de la gobernadora Rocío Nahle García, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, junto con el diputado presidente del Congreso del Estado, Luis Vicente Aguilar Castillo, y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández Hernández, montaron Guardia de Honor ante el monumento conmemorativo.

En la ceremonia, el comandante de la 26/a Zona Militar, Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, solicitó al titular de la Secretaría de Gobierno hacer llegar a la Gobernadora y al pueblo de Veracruz el compromiso de las Fuerzas Armadas: “que nuestros hermanos veracruzanos estén seguros de que nuestra lealtad con ellos es permanente y, si es necesario, hasta ofrendar la vida siguiendo el ejemplo de los defensores de Chapultepec”.

Como parte del protocolo, se efectuó el pase de lista de los Héroes de Chapultepec: el teniente Juan de la Barrera y los cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, del Heroico Colegio Militar; así como del teniente José Azueta y el cadete Virgilio Uribe, de la Heroica Escuela Naval, quienes participaron en la defensa del puerto de Veracruz en 1914.

Posteriormente, representantes del Ejército Mexicano declamaron la poesía Fanfarria a los Héroes, realizaron la salva de fusilería y entonaron el Himno del Heroico Colegio Militar; la Banda de Guerra ejecutó el toque de silencio durante la Guardia de Honor y el depósito de la ofrenda floral.

Participaron el comandante del 111/o Batallón de Infantería, Octavio Amador Molina; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Roberto Bernal Benítez; el subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro, y el presidente municipal de Perote, Miguel Ángel Martínez Dionisio.