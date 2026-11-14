Advierten alza en el precio de la carne de res, cerdo y pollo en México en 2027

Advierten alza en el precio de la carne de res, cerdo y pollo en México en 2027

noviembre 13, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo Mexicano de la Carne advirtió que el precio de la carne registrará incrementos generalizados en México durante 2027. De acuerdo con las proyecciones del organismo industrial, la carne de res encabezará las alzas con un aumento estimado de 6%.

Por su parte, la carne de cerdo subirá 4.8% y el pollo presentará un ajuste al alza de 3.3%. Ernesto Salazar, gerente de Estudios Económicos de Comecarne, señaló que estas estimaciones consideran la oferta estadounidense y las condiciones productivas nacionales.

Factores que impulsan el precio de la carne en México

El encarecimiento proyectado responde a diversas presiones operativas que afectan toda la cadena de suministro y comercialización en el país. El sector cárnico depende en 80% de importaciones de maíz amarillo y granos para alimentar al ganado, elevando costos ante variaciones externas.

Asimismo, los robos en carreteras obligaron a las empresas a contratar seguridad privada y pólizas de seguro considerablemente más costosas. A ello se suman ajustes fiscales y un presupuesto federal con crecimiento cero para el Senasica, complicando las revisiones aduaneras. Esta combinación de factores presionará directamente el precio de la carne para las familias mexicanas en supermercados y carnicerías.

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Impacto sanitario del gusano barrenador y exportaciones

Encarecimiento acumulado: El kilogramo de bistec de res subió de 159 pesos en 2024 a 248 pesos en septiembre de 2026.

Variación histórica: Este ajuste representa un incremento acumulado de 55.97% derivado del cierre fronterizo por el gusano barrenador.

Exportaciones limitadas: Macarena Hernández, directora general de Comecarne, reportó apenas 22 mil cabezas exportadas tras la reapertura, equivalente al 2% habitual.

Rezago diario: Los cruces actuales promedian 364 animales por día, cifra muy lejana de la meta oficial de mil 500 cabezas diarias.

Estancamiento del consumo ante el precio de la carne

Las restricciones sanitarias y los costos de manutención del ganado rezagado siguen limitando la recuperación comercial en la frontera norte. Ante este panorama, Comecarne estima que el consumo nacional de productos cárnicos crecerá apenas 0.8% al cierre de 2026.

Esta cifra contrasta fuertemente con el promedio histórico de expansión ubicado en 4% anual para el mercado mexicano. Finalmente, los industriales solicitaron certidumbre en cupos de importación para cubrir la demanda interna y estabilizar el precio de la carne.