Mauricio Pochettino asume el banquillo del Manchester United

noviembre 13, 2026

En un movimiento que sacude los cimientos del fútbol inglés, el Manchester United confirmó la contratación de Mauricio Pochettino como su nuevo director técnico. El estratega argentino deja su cargo al frente de la selección nacional de Estados Unidos para asumir el mando de unos Red Devils que atraviesan una profunda crisis y se ubican actualmente en la zona de descenso de la Premier League.

⇒ Pochettino, de 54 años, firmó un vínculo de dos años y medio tras la destitución de Michael Carrick, cuyo breve paso dejó al equipo en el décimo octavo puesto tras diez jornadas, firmando el peor inicio liguero del club en las últimas cuatro décadas.

El timonel argentino regresa al fútbol inglés tras tres años de ausencia —con pasos previos destacados en el Southampton, Tottenham Hotspur (a quien llevó a la final de la Champions League en 2019) y más recientemente el Chelsea—. Su nombramiento busca inyectar el estilo ofensivo y de alta intensidad que lo caracteriza, además de ordenar un vestuario que ha desfilado por numerosos entrenadores desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013.

Pochettino asumió el mando de Estados Unidos en el otoño de 2024 y llevó a los estadounidenses a los octavos de final en el Mundial de 2026. Es probable que la Federación de Fútbol de Estados Unidos sondee el interés de Pep Guardiola y también podría considerar ascender a Steve Cherundolo, entrenador de la selección Sub23 y exdefensor de la absoluta.

Antes de asumir oficialmente sus funciones en Old Trafford, el próximo 18 de noviembre, Mauricio Pochettino y su cuerpo técnico dirigirán a la selección estadounidense en la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Haití.

⇒ Su debut oficial en el banquillo del United está programado para el 22 de noviembre frente al Liverpool. El 20 veces campeón de Inglaterra está en la zona de descenso tras 10 partidos de la temporada de la Liga Premier.

“El argentino (Mauricio Pochettino) es reconocido por su estilo de fútbol de alta intensidad y ofensivo, su dedicación a construir equipos fuertes y cohesionados, y su destacado historial en el desarrollo de jugadores individuales”, señaló el Manchester United en un comunicado.