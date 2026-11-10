Lluvias fuertes y posibles inundaciones en varias regiones de Veracruz

noviembre 10, 2026

Para hoy, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas; y chubascos en Nuevo León y Tabasco. La masa de aire frío que impulsó al frente frío núm. 4 comenzará a modificar sus características térmicas, sin embargo, mantendrá condiciones para la formación de bancos de niebla en el noreste de México. Finalmente, canales de baja presión que se ubicarán sobre el centro del país y la península de Yucatán, en interacción con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, chubascos en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del ingreso de una nueva masa de aire frío en el golfo de México.

Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 10 de noviembre de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (norte), Tamaulipas (norte y sur), Veracruz (norte, centro y sur), Chiapas (sur) y Quintana Roo (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 10 de noviembre de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Puebla (suroeste), Morelos (sur), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 10 de noviembre de 2026:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 10 de noviembre de 2026:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas; y de componente norte: en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco con bruma en la mayor parte de la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

Península de Baja California: Cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Baja California Sur y sin lluvia en Baja California. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío en zonas altas de Baja California. Durante la tarde ambiente cálido y templado en la sierra norte de Baja California. Viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado en Sonora y cielo medio nublado en Sinaloa, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, frío en zonas altas de Michoacán y Jalisco. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; probabilidad de chubascos en Jalisco y Michoacán, lluvias aisladas en Colima, y sin lluvia en Nayarit. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán, y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Colima.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, frío en zonas altas de Oaxaca, y templado a cálido en el istmo de Tehuantepec. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones; asimismo, se prevén intervalos chubascos en Guerrero y Oaxaca. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y viento de dirección variable con rachas de hasta 35 km/h en zonas de Guerrero. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado en Tamaulipas y Veracruz, y parcialmente nublado a medio nublado en Tabasco. Por la mañana ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región, y frío a fresco en zonas altas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas altas, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (norte y sur) y Veracruz (norte, centro y sur), mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones; a su vez, se pronostican intervalos de chubascos en Tabasco. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo (este), las cuales podrían originar inundaciones locales y encharcamientos; además, se prevén lluvias e intervalos de chubascos en Campeche y Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas Por la mañana, ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y a caluroso en zonas de Campeche. Viento del noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Campeche y Yucatán; y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado en la región. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas, ambiente frío a fresco en la mayor parte de la región, y muy frío en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (norte), las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones; asimismo, se pronostican chubascos en Nuevo León, lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes, y, sin lluvia en Durango. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado en la región. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas altas, con intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla, acompañados con descargas eléctricas; y lluvias aisladas en Tlaxcala y Morelos. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Xicotepec (Tlaxcalaltongo), Pue. 71.0; Valladolid, Yuc. 61.0; Othón P. Blanco (Observatorio Chetumal), Q. Roo 24.0; Ángel R. Cabada, Ver. y Unión Juárez (San Jerónimo), Chis. 21.0; Tultitlán (Planta de Bombeo Barrientos), Edo. de Méx. 10.0; El Mante (La Servilleta), Tamps. 8.0; Aquismón (Tanchachín), S.L.P. 3.0; y Tecomán (Isla Clarión), Col. 3.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Arriaga, Chis. 37.7; Puerto Ángel, Oax. 36.6; Acapulco, Gro. 34.5; Ciudad Constitución, B.C.S. 34.4; Mérida, Yuc. 34.3; Aguascalientes, Ags., Guadalajara, Jal., Puebla, Pue. y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 26.6.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo de Méx. 6.9; Nuevo Casas Grandes, Chih. 8.0; San Cristóbal de las Casas, Chis. 9.7; Durango, Dgo. 9.9; Colotlán, Jal. y Pachuca, Hgo. 10.6; Zacatecas, Zac. y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 13.0.