Abaten en Edomex a “El General”, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio

noviembre 5, 2026

En el Estado de México, compañeros de @SSPCMexico fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “el Lic”identificado como líder y fundador del “Cártel Nuevo Imperio”, con operaciones en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Al repeler la agresión, este sujeto perdió la vida.

Era investigado por secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

El 19 de noviembre de 2025 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo señaló por brindar protección en México a Ryan James Wedding y utilizar contactos policiales para localizar objetivos para su organización criminal.

Las investigaciones lo señalan como el autor intelectual de el homicidio de nuestro compañero Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024. No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro país.

Honrar su memoria significa continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables de este crimen.

En coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico el Centro Nacional de Inteligencia, @SSC_CDMX, @FiscaliaCDMX, @FiscaliaEdomex @SS_Edomex

instituciones del @GabSeguridadMX, continuaremos los trabajos de inteligencia e investigación para identificar y detener a los demás integrantes de esta organización y desmantelar sus redes criminales.