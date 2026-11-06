Luis de Llano no cumplió orden judicial con su disculpa: Sasha Sokol

noviembre 5, 2026

La disculpa pública de Luis de Llano a Sasha Sokol no cerró el conflicto legal entre ambos. Después de que el productor difundiera un video en el que reconoce su responsabilidad civil por el daño moral causado a la cantante, ella respondió que el mensaje no corresponde al texto que debía publicar por orden judicial.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la exintegrante de Timbiriche señaló que el productor volvió a incumplir la sentencia que quedó firme desde enero de 2026. Además, advirtió que mencionar su nombre fuera de los términos establecidos por las autoridades representa una nueva falta.

La reacción de Sokol también anticipa un cambio en su estrategia legal: informó que el despacho Zinser y Asociados se incorporará a su equipo de abogados para llevar el asunto por la vía penal.https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSasha.Sokol%2Fposts%2Fpfbid0CMkJY29WiqXb4LFycNyQt2ERETB1G4EGJnVFz4TGPA4k5FeMpict1fzDqahiL4L8l&show_text=true&width=500

La disculpa que debía ofrecer y lo que publicó el productor

En el video difundido en redes sociales, Luis de Llano reconoció su responsabilidad civil por daño moral derivada de la relación que mantuvo con Sasha Sokol durante la década de los ochenta, cuando ella tenía 14 años y él 39.

El productor también reconoció que sus declaraciones de 2022, tanto en una entrevista con Yordi Rosado como en un comunicado posterior, fueron desafortunadas e inexactas y minimizaron el impacto de los hechos. Al final del mensaje, solicitó públicamente el perdón de la cantante y se comprometió a no volver a mencionarla en medios de comunicación ni redes sociales.

Sin embargo, Sokol explicó que ese contenido no corresponde con el texto que ambas partes dejaron establecido ante el tribunal. De acuerdo con la cantante, la disculpa ordenada debe reconocer expresamente que, por su edad, ella no podía consentir una relación con un adulto; que De Llano actuó desde una posición de poder, y que sus padres no fueron cómplices de lo ocurrido.

“Nada de eso aparece en el video que publicó”, señaló la artista. También recordó que el productor tiene prohibido mencionarla públicamente, salvo en los términos exactos de la disculpa establecida por la autoridad judicial.

Por ello, consideró que la publicación representa un nuevo incumplimiento de la sentencia y adelantó que buscará avanzar por la vía penal. La cantante recordó que lleva casi cinco años litigando el caso y que el proceso no puede considerarse concluido mientras las resoluciones judiciales no se cumplan.

El conflicto comenzó a hacerse público en 2022, cuando Sokol denunció la relación que mantuvo con el productor durante su adolescencia. Después de un proceso civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en junio de 2025 la condena por daño moral y las medidas que De Llano debía cumplir.

El caso ha atravesado distintos episodios, incluida la detención del productor en septiembre de 2026 por incumplir las disposiciones judiciales. Ahora, aunque finalmente difundió un video de disculpa, la cantante sostiene que el contenido no satisface lo ordenado por el tribunal. La disputa, por tanto, podría continuar en los tribunales.