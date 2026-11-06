Identificar a tiempo los síntomas de alergias evita complicaciones

noviembre 5, 2026

Reconocer los síntomas de una enfermedad alérgica y recibir atención oportuna permite prevenir complicaciones, como crisis asmáticas, anafilaxia o problemas de audición en niñas y niños.

Estornudos repetitivos, comezón en nariz y ojos, escurrimiento nasal, congestión, tos o dificultad para respirar pueden ser manifestaciones de estos padecimientos, por lo que es importante acudir al médico y evitar la automedicación, según recomienda la Secretaría de Salud. Cuando los síntomas son intensos y no pueden controlarse, es necesario acudir a un servicio de urgencias.

Para atender estos casos, el jefe del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGMEL), Guillermo Velázquez Sámano, señaló que la unidad brinda atención especializada que incluye valoración médica, estudios de laboratorio y gabinete, información sobre medidas para evitar la exposición a agentes alergénicos y pruebas cutáneas para identificar la reacción del organismo frente a diferentes alérgenos.

Enfermedades frecuentes y tratamiento

Una vez identificados los alérgenos responsables, el tratamiento puede incluir medicamentos para controlar los síntomas y, en pacientes seleccionados, inmunoterapia específica mediante vacunas elaboradas con los antígenos a los que existe sensibilización. En niñas y niños, las alergias también pueden ocasionar problemas de audición, mientras que las personas con asma pueden presentar tos, flemas, sensación de falta de aire y opresión en el pecho.

El especialista explicó que entre las enfermedades alérgicas más frecuentes se encuentran la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica y el asma bronquial, además de padecimientos de la piel como urticaria, angioedema y dermatitis atópica, y alergias a medicamentos y alimentos.

“La alergia se relaciona con una respuesta del organismo ante un antígeno, que puede ser una sustancia como polen, esporas de hongos, ácaros del polvo doméstico, caspa de animales, determinados alimentos o incluso sustancias introducidas al organismo mediante una picadura de insecto”, señaló Velázquez Sámano.

Indicó que en el servicio se elaboran diariamente entre 80 y 100 vacunas para los pacientes de la consulta, cuya preparación y aplicación se ajustan de manera progresiva, y cada paciente recibe un esquema de acuerdo con los resultados de sus estudios. La inmunoterapia puede prolongarse de tres a cinco años, según las guías internacionales y la evolución de cada caso.