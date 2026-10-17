Xalapa se llena de autos clásicos con la llegada de la Carrera Panamericana

Xalapa se llena de autos clásicos con la llegada de la Carrera Panamericana

octubre 17, 2026

Pilotos de 12 países participan en la competencia; tras la escala en la capital veracruzana

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Autos clásicos, motores y familias reunidas marcaron la llegada de la Carrera Panamericana a Xalapa este sábado 17 de octubre. La competencia reúne a 72 vehículos, distribuidos en 12 categorías, con pilotos de 12 países, informó Igor Rojí, secretario de Turismo de Veracruz.

El funcionario destacó la afición por el automovilismo en la entidad y señaló que la competencia permite proyectar a Veracruz ante públicos de otros países, debido a que los pilotos comparten imágenes y videos de su recorrido a través de redes sociales.

“Hay muchísima afición en Veracruz por el automovilismo”, expresó Rojí, quien recordó que la carrera ingresó al estado el viernes 16 de octubre por el sur, en la zona de Agua Dulce y Coatzacoalcos, donde los participantes llegaron hasta la Macroplaza del puerto de Veracruz.

De acuerdo con el secretario, durante esa primera jornada los competidores recorrieron cerca de 718 kilómetros. Este sábado hicieron una escala técnica en Xalapa para continuar su trayecto hacia Puebla y posteriormente a la Ciudad de México.

Participan autos de distintas épocas y pilotos de 12 países

Rojí explicó que la competencia reúne vehículos de diferentes épocas, desde modelos clásicos hasta unidades más recientes. Entre los automóviles que se encontraban en Xalapa mencionó un Studebaker modelo 1957 y vehículos Porsche.

“Tenemos vehículos de muchas épocas. Acá atrás está un Studebaker 57, y hay coches casi actuales”, comentó.

Entre los países representados en la carrera mencionó a República Checa, Estados Unidos, Argentina, Francia y España, además de otros participantes de un total de 12 naciones.

El secretario de Turismo recordó que la Carrera Panamericana comenzó en 1950 y fue retomada en 1988. De acuerdo con sus declaraciones, la competencia suma 39 ediciones y forma parte de las pruebas emblemáticas del automovilismo internacional.

Rojí destacó que la presencia de aficionados y familias en las calles muestra el interés que despierta el evento, tanto por la competencia deportiva como por los automóviles históricos que participan.

La ruta: de Xalapa a Teziutlán y Perote

Después de la escala técnica en Xalapa, los vehículos continuarán hacia Banderilla, Altotonga, Atzalan y Tlapacoyan, con destino a Teziutlán, Puebla, según el itinerario explicado durante la entrevista.

Posteriormente, la ruta contempla el regreso de Teziutlán a Tlapacoyan y el paso por Perote, antes de llegar a la Ciudad de México durante la noche de este sábado.

La competencia seguirá su recorrido por el país hasta llegar a Zacatecas el 22 de octubre.

El secretario de Turismo consideró que la difusión que hacen los pilotos desde sus redes sociales contribuye a mostrar los destinos por los que pasa la carrera y a posicionar a Veracruz entre los lugares que reciben eventos deportivos de alcance nacional e internacional.