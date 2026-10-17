Norte deja nueve árboles caídos o en riesgo en Xalapa

octubre 17, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El evento de norte asociado al Frente Frío número 2 dejó un saldo preliminar de nueve árboles caídos o en riesgo de caer en Xalapa, además de afectaciones a la vialidad, informaron autoridades municipales.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Xalapa, desde la madrugada de este sábado 17 de octubre se atienden reportes relacionados con las rachas de viento, con la participación de personal de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos y el Escuadrón de Rescate.

Entre los incidentes registrados se encuentra la caída de un árbol sobre un automóvil en la colonia Lucas Martín. Las autoridades señalaron que la unidad cuenta con seguro y que no hubo personas lesionadas.

También se reportó la obstrucción de la vialidad a la altura de la Normal Veracruzana, en la colonia Magisterial.

Otros puntos donde se recibieron reportes fueron las calles Antonio Nadal Romero, Adalberto Tejeda, Independencia, Desiderio Pavón, Gustavo Díaz Ordaz y Santa María, así como la avenida Xalapa, entre Villahermosa y Acueducto, y las colonias Pastoresa, Cerro Colorado y Lomas de Santa Fe.

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades municipales exhortaron a la población a extremar precauciones y evitar transitar cerca de árboles que presenten riesgo de caer.

Para reportar emergencias, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a los teléfonos 228 890 0794 y 228 840 4220, o al WhatsApp 228 181 3393.