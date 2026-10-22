Xalapeños pierden 135 horas al año en el tráfico: IMCO

octubre 22, 2026

Juan David Castilla

La congestión vehicular en las zonas urbanas de Veracruz no solo atenta contra la calidad de vida de los ciudadanos, sino que impacta de forma directa en la productividad y economía de las familias.

De acuerdo con el estudio Costo del Tráfico2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los habitantes de Xalapa pierden en promedio 135 horas al año varados en el tráfico, cifra que supera la media nacional de 111 horas anuales.

El informe de movilidad, que analizó la dinámica de traslado en 44 zonas metropolitanas del país, reveló que la factura económica por el tiempo retenido en embotellamientos asciende a un promedio de 5 mil 645 pesos anuales por persona en la entidad veracruzana, recurso que equivale al costo de oportunidad por horas laborales, académicas o de descanso no aprovechadas.

A nivel nacional, las pérdidas económicas asociadas a la saturación vial suman 203.3 mil millones de pesos al año. No obstante, el IMCO destaca que las afectaciones impactan de manera desproporcionada a quienes dependen del transporte público de pasajeros frente a los usuarios de vehículos particulares, debido a trayectos más lentos e ineficientes.

En Veracruz, el incremento paulatino del parque vehicular, que a nivel nacional pasó de 25,500 a 50,400 automotores por cada 100 mil habitantes entre 2008 y 2025, ha acentuado el colapso vial en los accesos metropolitanos de Xalapa, Veracruz-Boca del Río y la zona sur.

Ante este panorama, especialistas del instituto señalaron que las políticas enfocadas únicamente en la electromovilidad o el cambio tecnológico de las unidades resultan insuficientes para solucionar los nudos viales.

Reducir la factura invisible de la congestión en las metrópolis veracruzanas requerirá priorizar la modernización integral del transporte público, optimizar la infraestructura urbana y garantizar alternativas de movilidad colectiva seguras y eficientes.