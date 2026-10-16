Toman clases entre goteras y cubetas en kínder «Bertha Von Glumer» desde 2021

octubre 16, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Madres y padres de familia del jardín de niños «Bertha Von Glumer» se manifestaron para denunciar el deterioro de la infraestructura educativa que pone en riesgo la seguridad de 85 menores de edad, quienes diariamente toman clases entre goteras, humedad y material didáctico echado a perder.

Los inconformes se plantaron afuera del plantel, ubicado sobre la avenida Xalapa, donde reclamaron la urgente intervención por parte de las autoridades correspondientes, pues una obra sobre dicha vialidad ha ocasionado también anegamientos en las instalaciones educativas.

Elizabeth Fernández Suárez, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, explicó que las filtraciones de agua se presentan en la totalidad de las aulas del plantel, incluidas el aula de usos múltiples, la de cantos y juegos, así como los diferentes grupos de preescolar.

Detalló que la acumulación de agua ha provocado que bodegas completas se inundaran, perdiéndose material didáctico recientemente adquirido mediante la lista de útiles escolares.

“Ahorita no está lloviendo, pero si estuviera lloviendo ustedes se darían cuenta de lo lamentable que es la situación. Lo único que buscamos es que los pequeñitos reciban una educación digna en un lugar seguro y no alrededor de cubetas que se llenan mientras llueve”, expresó Fernández Suárez.

Los manifestantes señalaron que los daños estructurales se agravaron significativamente a raíz del paso del huracán “Grace” en agosto de 2021.

Pese a que han transcurrido los años desde el desastre meteorológico, las gestiones para rehabilitar la escuela se encuentran completamente paralizadas debido a una traba burocrática entre la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Dirección General de Patrimonio del Estado.

El motivo principal por el cual la Secretaría de Educación no ha destinado presupuesto para la reparación del inmueble es la falta de escrituras. Aunque el predio pertenece formalmente al Estado, el trámite legal para la regularización y certeza jurídica permanece atorado en la Dirección Jurídica de la SEV.

Los tutores detallaron que formalizaron peticiones ante la propia administración estatal para destrabar el expediente; sin embargo, las solicitudes continúan triangulándose entre dependencias sin que exista una resolución concreta ni una fecha definida para la entrega de los títulos de propiedad.

Los padres de familia enfatizaron que su postura no busca la confrontación con autoridades educativas ni gubernamentales, sino visibilizar la urgencia de garantizar instalaciones adecuadas para los menores.

“No nos dan información clara de en qué proceso va el trámite. Nos preocupa la integridad de nuestros hijos. Solo pedimos ser escuchados y que la autoridad intervenga para que se agilicen las escrituras y puedan bajar los recursos que la escuela necesita con urgencia”, concluyó la representante de los papás.