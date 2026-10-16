Xalapa acumula rezago de 450 millones de pesos en comercios; buscan regularizar adeudos

octubre 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa mantiene una cartera vencida de aproximadamente 450 millones de pesos por adeudos relacionados con comercios, algunos registrados desde 1998, informó el director de Ingresos, José Marcelo Aguilar Montero.

Explicó que parte de este rezago corresponde a establecimientos que dejaron de operar, pero cuyos propietarios no realizaron los trámites de baja, por lo que los adeudos continuaron acumulándose en el sistema municipal.

“Estamos hablando como de 450 millones de pesos en cuestiones de comercio y, pues bueno, de todo eso es parte de este programa”, señaló.

El funcionario precisó que el padrón de la Dirección de Ingresos supera los 37 mil comerciantes registrados para refrendos, por lo que actualmente trabajan en su actualización para identificar cuáles negocios siguen activos y cuáles ya cerraron.

“Hay comercios que desafortunadamente el negocio que en su momento se dio de alta, pues ya no está vigente, ya cerraron, les fue muy mal y ya no existe. Entonces, todo eso hay que depurarlo”, explicó.

Aguilar Montero indicó que el Ayuntamiento mantiene vigente hasta el 18 de diciembre un programa de descuentos para facilitar la regularización de contribuyentes con adeudos en impuesto predial, limpia pública, mercados y comercios.

El esquema contempla descuentos del 99 por ciento en multas y del 85 por ciento en recargos, además de alternativas de pago en parcialidades y meses sin intereses mediante convenios con instituciones bancarias.

“Hay muchísimo rezago. El principal objetivo del programa no es recaudatorio; va de la mano, claro, por supuesto, pero la intención es que todos los contribuyentes que tengan adeudos se regularicen y se acerquen con nosotros”, afirmó.

Añadió que han sostenido reuniones con representantes y líderes de mercados para avanzar en la actualización del padrón comercial y facilitar que los negocios puedan ponerse al corriente.

El director de Ingresos señaló que los adeudos por refrendos se generan cuando los comerciantes no renuevan anualmente sus permisos. Sin embargo, reconoció que en algunos casos los negocios dejaron de existir hace años y sus propietarios no tramitaron la baja correspondiente.