Confirma SRE muerte de mexicano en accidente ferroviario en Toledo, España

noviembre 2, 2026

Fernando Calvillo permanecía desaparecido desde el 28 de octubre

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este lunes el fallecimiento del mexicano Fernando Calvillo, oriundo de Aguascalientes, y que permanecía desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo, España, donde dos trenes de alta velocidad colisionaron sobre la línea Madrid-Sevilla.

A través de un comunicado, la Cancillería informó que las autoridades españolas confirmaron la identidad del connacional, cuya desaparición había sido reportada desde el día del siniestro. La dependencia expresó sus condolencias a sus familiares y lamentó profundamente el desenlace de las labores de búsqueda.

La SRE agradeció el respaldo de las autoridades locales españolas, así como el trabajo de la Guardia Civil y de las instituciones que participaron en las tareas de rescate, localización e identificación de las personas desaparecidas.

Asimismo, detalló que la Embajada de México en España ha mantenido acompañamiento permanente a los familiares que viajaron a ese país para conocer la situación de su ser querido y realizar las gestiones correspondientes.

La representación diplomática también lleva a cabo los trámites necesarios para apoyar con los gastos funerarios y la repatriación de los restos a territorio mexicano, de acuerdo con las decisiones de la familia.

En su mensaje, la Cancillería precisó que los familiares solicitaron transmitir su agradecimiento a todas las instituciones españolas y mexicanas que colaboraron en la búsqueda e identificación, así como a sus amistades, medios de comunicación y personas que les expresaron solidaridad durante estos días.

Suma ya 69 los muertos tras accidente

De acuerdo con los últimos reportes difundidos este 2 de noviembre por medios españoles, el accidente ferroviario ha dejado hasta ahora un saldo de 69 personas fallecidas. Hasta las primeras horas de este lunes, 66 víctimas habían sido identificadas, entre ellas, la persona de nacionalidad mexicana. ￼

El siniestro involucró a un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo, que colisionaron en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y movilizó a equipos de emergencia, servicios médicos y cuerpos de seguridad españoles. ￼

Cabe recordar que, tras el accidente, la Embajada de México informó que había establecido contacto con siete connacionales que viajaban en los trenes involucrados; todos recibieron atención médica por lesiones leves y fueron dados de alta, mientras se mantenía la búsqueda de la persona que finalmente fue identificada entre las víctimas mortales.