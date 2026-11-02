A partir de este martes, SEP restringe uso de celulares en escuelas de educación básica

A partir de este martes, SEP restringe uso de celulares en escuelas de educación básica

noviembre 2, 2026

La medida aplicará en planteles públicos y privados de todo el país; contempla excepciones por emergencias, salud y actividades pedagógicas.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- A partir de este martes 3 de noviembre, quedará restringido el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada escolar en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares de México.

La disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), establecida en el Acuerdo número 09/09/26 y firmado por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, tiene como objetivo reducir las distracciones en las aulas, mejorar la convivencia escolar y proteger la salud mental, el desarrollo cognitivo y el aprovechamiento académico de niñas, niños y adolescentes.

La regulación no significa que los estudiantes tengan prohibido ingresar con sus teléfonos celulares a los planteles, sino que no podrán utilizarlos durante el horario escolar.

Las excepciones estarán relacionadas con actividades pedagógicas previamente programadas y supervisadas por maestras y maestros.

También se permitirá el uso de estos dispositivos cuando existan emergencias personales, necesidades de salud, condiciones de discapacidad, requerimientos de accesibilidad e inclusión educativa, así como situaciones extraordinarias dentro de las comunidades escolares.

En el caso de la educación media superior, que comprende preparatorias y bachilleratos, no se establecerá una prohibición generalizada. Cada institución deberá convocar a una asamblea con su comunidad educativa para definir las reglas de utilización de los dispositivos, que podrán incluir su resguardo durante las clases, su uso en espacios y horarios determinados o la restricción durante toda la jornada.

Para las universidades, la SEP promoverá el aprovechamiento responsable y seguro de las tecnologías digitales, respetando la autonomía administrativa y académica de cada institución.

La nueva disposición tiene como antecedente una Consulta Nacional en Educación Básica sobre el uso y regulación de dispositivos digitales, realizada los días 24 y 28 de agosto durante los Consejos Técnicos Escolares, en la que participaron 565 mil 396 figuras educativas.

Los resultados evidenciaron diversas dificultades relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos entre los estudiantes. El 79.7 por ciento de los docentes identificó problemas para mantener la atención en clase; 78.7 por ciento reportó dificultades para recordar información y 74.8 por ciento señaló complicaciones para resolver problemas.

Además, 70.8 por ciento observó cansancio o somnolencia durante la jornada escolar, mientras que 61.8 por ciento detectó una disminución de la creatividad.

En materia de convivencia, 38.7 por ciento de los participantes reportó conflictos originados en redes sociales que posteriormente se trasladaron a los planteles educativos. Asimismo, 33.2 por ciento identificó la toma o difusión de fotografías, audios y videos sin consentimiento, mientras que 29 por ciento detectó situaciones de ciberacoso.

Ante este panorama, el 81.2 por ciento de las figuras educativas respaldó la implementación de medidas nacionales para regular los dispositivos digitales en las escuelas; 88.8 por ciento apoyó limitar su utilización durante la jornada escolar y 56.3 por ciento se pronunció por impedir completamente su uso.

El acuerdo establece que la aplicación de las nuevas disposiciones deberá acompañarse de asambleas con madres, padres de familia, tutores, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas, con el propósito de explicar los alcances de la regulación y construir acuerdos para su cumplimiento.

La SEP subrayó que la medida tendrá un enfoque preventivo y formativo, por lo que no pretende ser exclusivamente restrictiva o punitiva.

Para fortalecer esta estrategia, se incorporan decálogos diferenciados por nivel educativo, orientados a promover la atención en clase, la convivencia presencial, la protección de datos personales, el respeto al consentimiento y la prevención del ciberacoso.

Asimismo, las autoridades educativas estatales deberán revisar semestralmente los avances en coordinación con la SEP y contarán con un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del acuerdo, para emitir o armonizar los instrumentos jurídicos correspondientes.