Presidenta Claudia Sheinbaum concluye gira por Hidalgo, Estado de México y Guanajuato
noviembre 1, 2026
Del jueves 29 al sábado 31 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira por Hidalgo, Estado de México y Guanajuato donde entregó, supervisó e inauguró obras y proyectos estratégicos para el impulso de los tres estados.
????En Hidalgo, en un recorrido de tres productivos días:
- En Villa de Tezontepec, inauguró el Centro de Distribución Robótico de Mercado Libre y Planta Platah de Carnot Laboratorios.
- En Pachuca, entregó los últimos apoyos de viviendas a las familias afectadas por las lluvias intensas del 2025. En Hidalgo suman 8 mil mdp en ayuda.
- En Tecozautla, inauguró un nuevo plantel de la UNRC
????Estado de México:
- En Polotitlán, supervisó las obras de construcción del Tren Ciudad de México-Querétaro el cual tienen un avance del 32%.
????Guanajuato:
- En Celaya, entregó Becas para el Bienestar, que en la entidad suman 6 mil 338 mdp de inversión y anunció un nuevo plantel de la UNRC.
- En Apaseo El Grande, supervisó el avance de la construcción del Tren Querétaro-Irapuato, que tiene un avance del 25%.