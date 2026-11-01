Presidenta Claudia Sheinbaum concluye gira por Hidalgo, Estado de México y Guanajuato

Presidenta Claudia Sheinbaum concluye gira por Hidalgo, Estado de México y Guanajuato

noviembre 1, 2026

Del jueves 29 al sábado 31 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira por Hidalgo, Estado de México y Guanajuato donde entregó, supervisó e inauguró obras y proyectos estratégicos para el impulso de los tres estados.

????En Hidalgo, en un recorrido de tres productivos días:

En Villa de Tezontepec, inauguró el Centro de Distribución Robótico de Mercado Libre y Planta Platah de Carnot Laboratorios.

En Pachuca, entregó los últimos apoyos de viviendas a las familias afectadas por las lluvias intensas del 2025. En Hidalgo suman 8 mil mdp en ayuda.

En Tecozautla, inauguró un nuevo plantel de la UNRC

????Estado de México:

En Polotitlán, supervisó las obras de construcción del Tren Ciudad de México-Querétaro el cual tienen un avance del 32%.

????Guanajuato: