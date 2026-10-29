Sheinbaum reitera pésame por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

octubre 29, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila y a quienes estuvieron cerca de él a lo largo de su vida por su fallecimiento ocurrido este miércoles.

Sheinbaum anunció un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano durante su conferencia matutina, con la participación de Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres.

“Ayer lo escribimos en las redes sociales, pero desde aquí mandamos un abrazo cariñoso a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, sus hijos, y a todas las personas que estuvieron cerca del ingeniero”, manifestó.

El eje del reconocimiento anunciado por Sheinbaum fue recuperar la trayectoria de Cárdenas mediante los testimonios de quienes lo conocieron personalmente.

La presidenta explicó que pidió a Gómez, Rodríguez y Castillo hablar sobre Cárdenas por su participación en las luchas democráticas y sociales del país, más allá de las responsabilidades públicas que actualmente desempeñan.

“Les pedí a tres personas que más allá de sus cargos en este momento, son parte de la lucha por la democracia y la justicia en México. Los tres conocieron bien al ingeniero”, señaló.

Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática, fue tres veces candidato presidencial y ganó la primera elección directa para encabezar el gobierno del entonces Distrito Federal.

Su trayectoria lo convirtió en una figura central de la izquierda mexicana y de la apertura democrática del país.