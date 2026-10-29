Colisión de dos trenes deja al menos 64 muertes en España

octubre 28, 2026

Al menos 64 personas fallecieron cuando un tren de alta velocidad embistió por la parte trasera a otro que se encontraba detenido en la vía, en un tramo entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, España.

El choque ocurrió a las 8:54 horas en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Un tren AVE de la empresa estatal RENFE, que viajaba hacia Sevilla con 378 pasajeros registrados, embistió a un tren de la compañía privada IRYO que, al parecer, se encontraba detenido en la vía con 174 personas a bordo, entre ellas un bebé.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó la cifra y advirtió de que el saldo podría aumentar mientras los equipos de rescate continúan buscando cuerpos con perros entrenados.

García-Page detalló que 40 fallecidos se confirmaron en el tren de IRYO y 24 en el de RENFE, mientras que la cifra de heridos de diversa consideración se sitúa en más de 50 personas. La ministra de Sanidad, Mónica García, dijo a TVE que los equipos de emergencia se centraban en rescatar a sobrevivientes y cuerpos de los dos vagones más dañados, y que los heridos eran trasladados a hospitales de Toledo, Ciudad Real y Alcázar de San Juan.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de “inexplicable” la decisión de que el AVE reanudara la marcha con normalidad antes del accidente. Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico en el momento del siniestro.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se mostró “consternado” por el accidente y señaló que mantiene contacto constante con Puente y con García-Page. El suceso provocó la cancelación de actos de precampaña electoral y la suspensión de plenos en parlamentos autonómicos y ayuntamientos.