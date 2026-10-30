Cae «envenenaperros» del Parque España de la CDMX

octubre 30, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Las denuncias de habitantes de la colonia Condesa y el seguimiento de cámaras de videovigilancia permitieron identificar a un hombre señalado por presuntamente colocar cebos envenenados para animales de compañía en las inmediaciones del Parque España, en la alcaldía Cuauhtémoc. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lo detuvieron después de que, según los primeros reportes, insultó y agredió a los policías que lo interceptaron.

La autoridad capitalina informó que la búsqueda del sospechoso se realizó a partir de los señalamientos vecinales y la revisión de imágenes de las cámaras de seguridad. Durante el seguimiento, los uniformados localizaron a una persona cuyas características coincidían con las del individuo reportado por abandonar los cebos.

Los agentes le marcaron el alto en las inmediaciones de las calles Atlixco y Juan Escutia. De acuerdo con la información preliminar, durante una revisión preventiva el hombre comenzó a insultar y agredir a los oficiales, quienes procedieron a asegurarlo.

Los primeros reportes indicaban que sería trasladado al Ministerio Público correspondiente, donde se determinaría su situación jurídica y se investigarían los señalamientos relacionados con la presunta colocación de alimento envenenado.

Una de las versiones iniciales apunta a que el hombre habría dejado los cebos después de que un familiar suyo sufrió una agresión por parte de un perro días antes. Sin embargo, ese supuesto motivo no ha sido corroborado y forma parte de las líneas que deberán esclarecer las autoridades ministeriales.

El caso provocó preocupación entre residentes de la Condesa y de las zonas cercanas al Parque España por el riesgo que representa la presencia de sustancias tóxicas en alimentos abandonados en espacios públicos frecuentados por perros, gatos y otros animales.