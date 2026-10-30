Ocho mexicanos iban en trenes que colisionaron en España, confirma Sheinbaum

octubre 30, 2026

Una persona originaria de Aguascalientes está desparecida

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ocho mexicanos viajaban en alguno de los dos trenes que chocaron en Toledo, España, accidente que dejó decenas de víctimas mortales y personas heridas.

De ellos, siete sufrieron lesiones leves y recibieron atención hospitalaria, mientras que una persona originaria de Aguascalientes permanece desaparecida.

Al tiempo de expresar sus condolencias, la primera mandataria de la nación señaló que el Gobierno de México, a través de su representación diplomática en España, mantiene contacto con los familiares de la persona cuyo paradero se desconoce.

Sheinbaum Pardo precisó que los siete mexicanos lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica, posteriormente recibieron el alta.

Sin embargo, el caso de la persona originaria de Aguascalientes mantiene en alerta a las autoridades consulares mexicanas, debido a que hasta el momento no se ha confirmado su paradero.

La presidenta explicó que la Embajada de México en España presentó una denuncia por desaparición ante las autoridades correspondientes y mantiene comunicación permanente con los familiares para proporcionarles información y dar seguimiento a las labores de búsqueda.

El caso forma parte de las acciones de protección consular que el Gobierno mexicano activó tras el accidente ferroviario, ocurrido el miércoles 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, donde dos trenes de alta velocidad colisionaron.

De acuerdo con los reportes de las autoridades españolas, el siniestro involucró a un tren AVE y otro de la compañía Iryo, que circulaban por la ruta entre Madrid y Andalucía.

La colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó una de las peores tragedias ferroviarias recientes en España.

La Embajada de México activó desde los primeros momentos el protocolo de protección consular y estableció contacto con los connacionales que viajaban en los convoyes accidentados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el personal diplomático mantiene coordinación con las instituciones españolas encargadas de atender la emergencia, además de dar seguimiento prioritario a la persona que continúa sin ser localizada.