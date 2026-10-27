Solo 17% de las empresas está preparada para que su fuerza laboral trabaje con IA

Solo 17% de las empresas está preparada para que su fuerza laboral trabaje con IA

octubre 26, 2026

La inteligencia artificial avanza dentro de las organizaciones a una velocidad mayor que la preparación de sus colaboradores.

Solo 17% de las organizaciones afirma contar con un nivel avanzado de preparación de su fuerza laboral, de acuerdo con el estudio The New Talent Equation: Activating Workforce Confidence at Scale, elaborado por Talent Solutions de ManpowerGroup y Everest Group.

El hallazgo coloca el desarrollo de talento como uno de los principales retos para las empresas que buscan capturar el valor de la IA. En este contexto, 86% de las organizaciones señala la mejora y readaptación de habilidades en su plantilla laboral como una de sus principales prioridades para los próximos 12 a 18 meses.

“El dato refleja un cambio en la estrategia de talento: ante la transformación de puestos y responsabilidades, las empresas necesitan fortalecer las capacidades de las personas que ya forman parte de sus organizaciones, en lugar de depender exclusivamente de la contratación de nuevo talento”, indicó José Luis Aguilera, Director de Talent Solutions Right Management México.

La preparación de los colaboradores también enfrenta un componente de confianza. El 78% de las organizaciones reporta que sus empleados tienen temor de perder su empleo como consecuencia de la IA, mientras que 63% señala resistencia de los trabajadores a adoptar herramientas de IA después de su implementación.

“Para las empresas, esto significa que los programas de capacitación no pueden limitarse a enseñar el funcionamiento de una nueva herramienta. El desarrollo de habilidades debe estar acompañado de claridad sobre cómo cambiarán los roles, qué nuevas capacidades serán necesarias y qué oportunidades tendrán los colaboradores para evolucionar dentro de la organización”, agregó José Luis Aguilera.

De hecho, entre los principales resultados que las organizaciones esperan o están observando cuando la IA afecta significativamente determinados puestos se encuentra el reskilling y la movilidad o reasignación de colaboradores, señalado por 63% de las organizaciones.

La transformación de habilidades no termina en los colaboradores. El estudio identifica una brecha particularmente relevante en los niveles de liderazgo: solo 3% de las organizaciones considera que sus líderes cuentan con la preparación para gestionar nuevas formas de trabajo habilitadas por IA, mientras que cerca de la mitad los ubica en un nivel moderado de preparación.

“Los líderes necesitan comprender no sólo las posibilidades de la tecnología, sino también cómo redistribuir responsabilidades entre personas y sistemas, cuándo debe prevalecer el juicio humano y cómo acompañar a sus equipos durante la transformación”, indicó Aguilera.

El desarrollo de habilidades también será determinante para definir cómo las empresas obtienen productividad de la IA. El 34% de las organizaciones identifica sus mayores incrementos de productividad en funciones donde existe una colaboración significativa entre personas e IA, frente a 8% en funciones completamente automatizadas.

“La llegada de la IA vino a cambiar la ecuación del talento. Las empresas no solo tendrán que preguntarse qué puestos pueden automatizar, sino qué habilidades necesitan desarrollar, qué personas pueden evolucionar hacia nuevas funciones y cómo rediseñar el trabajo para que humanos y tecnología sean más productivos juntos”, concluyó el Director de Talent Solutions Right Management México.