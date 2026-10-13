Zack London lleva su cine creado con IA a las salas y prepara una campaña rumbo al Oscar

Zack London lleva su cine creado con IA a las salas y prepara una campaña rumbo al Oscar

octubre 12, 2026

Una película de ciencia ficción desarrollada con herramientas de inteligencia artificial llegará a los cines en diciembre. Su creador, conocido como Gossip Goblin, busca abrir nuevas posibilidades para la industria cinematográfica.

La inteligencia artificial continúa ganando terreno en la industria del entretenimiento y ahora busca consolidar su presencia en la pantalla grande. El creador Zack London, conocido en internet como Gossip Goblin, prepara el estreno de Gods Don’t Give Gifts, una película de ciencia ficción que apuesta por un universo visual desarrollado con herramientas de IA.

La producción tiene previsto llegar a salas seleccionadas de Estados Unidos y Reino Unido el 4 de diciembre de 2026, de acuerdo con información difundida sobre el proyecto. Además, sus responsables planean impulsar una campaña para buscar consideración en los premios Oscar.

¿De qué trata Gods Don’t Give Gifts?

La película forma parte del universo de ciencia ficción que London ha construido mediante sus proyectos digitales. Su propuesta reúne historias con una estética futurista y oscura, en las que la tecnología y las posibilidades de la inteligencia artificial permiten desarrollar escenarios y personajes difíciles de producir con métodos tradicionales.

El largometraje se presenta como una antología integrada por cuatro historias. Aunque la generación de imágenes mediante inteligencia artificial es una parte central de su propuesta visual, la producción también cuenta con participación humana en áreas como la escritura, las voces, la música y la posproducción.

Por ello, el proyecto no consiste simplemente en introducir una instrucción en una plataforma para obtener una película terminada. Detrás de su desarrollo hay un proceso creativo y técnico en el que participan distintas personas.

Un paso relevante para el cine con inteligencia artificial

Uno de los aspectos que ha llamado la atención es que Gods Don’t Give Gifts obtuvo una clasificación R de la Motion Picture Association (MPA), según la información publicada sobre el filme. Este avance representa un precedente para una producción de largometraje que utiliza inteligencia artificial como parte fundamental de su proceso visual.

La clasificación R en Estados Unidos indica que la película está destinada al público adulto y que los menores de 17 años deben acudir acompañados por un padre, madre o tutor adulto.

El proyecto también busca abrirse camino en la temporada de premios mediante una campaña rumbo al Oscar. Sin embargo, esto no significa que la película ya haya recibido una nominación: su posible participación dependerá de las reglas de elegibilidad y de las decisiones de la Academia.

Zack London y el futuro de la producción audiovisual

El trabajo de Gossip Goblin ha llamado la atención por la construcción de mundos originales y por explorar nuevas formas de narrar historias con herramientas generativas. Su próximo estreno también vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del papel de la inteligencia artificial en el cine, desde las posibilidades creativas hasta su impacto en los empleos y los procesos tradicionales de producción.

Con Gods Don’t Give Gifts, Zack London busca llevar su propuesta más allá de las redes sociales y demostrar que las historias desarrolladas con apoyo de IA pueden aspirar a llegar a las salas comerciales.