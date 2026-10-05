Sam Altman defiende asumir riesgos de la IA por sus beneficios

octubre 5, 2026

El desarrollo de la inteligencia artificial avanza acompañado de una discusión cada vez más fuerte sobre sus posibles consecuencias. Mientras algunos especialistas piden reducir el ritmo de innovación para tener más tiempo de evaluar los riesgos, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, considera que la sociedad tendrá que aceptar que algunos problemas ocurrirán a cambio de los beneficios que puede generar esta tecnología.

En una entrevista con el boletín tecnológico Decoded, de Politico, defendió que la inteligencia artificial continúe siendo accesible para el público y cuestionó la idea de concentrar las herramientas más avanzadas en unas cuantas empresas o laboratorios para intentar evitar cualquier consecuencia negativa.

Sus declaraciones llegan en un momento de mayor preocupación por la seguridad de los sistemas de IA, particularmente por el desarrollo de modelos cada vez más capaces de realizar tareas de manera autónoma.

Te puede interesar: Localizan sin vida a mujer de 24 años en San Andrés Cholula

Sam Altman reconoce los riesgos, pero rechaza detener el avance de la IA

Sam Altman señaló que no aceptaría un escenario en el que el objetivo fuera garantizar que no existan ataques informáticos graves, estafas, usos indebidos u otros problemas relacionados con la inteligencia artificial. Su argumento es que los beneficios que puede generar la tecnología serán considerablemente mayores que sus consecuencias negativas.

El CEO de OpenAI también marcó una diferencia entre la postura de su empresa y la de Anthropic, uno de sus principales competidores. Mientras OpenAI mantiene una posición favorable a una regulación más flexible, Anthropic ha planteado la necesidad de reducir el ritmo de desarrollo para dar más tiempo a investigadores y evaluadores independientes para identificar posibles riesgos.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, publicó en septiembre un ensayo en el que pidió al sector tecnológico controlar el ritmo de innovación de los sistemas más avanzados. La discusión se ha intensificado debido a que algunos modelos pueden realizar tareas cada vez más complejas y actuar de maneras que sus desarrolladores no siempre anticipan.

Entre los riesgos señalados dentro de la industria se encuentran los ataques informáticos, las estafas y la manipulación de información. También existe preocupación por comportamientos inesperados de sistemas avanzados, como intentar evitar su apagado, ocultar información o generar respuestas manipuladoras.