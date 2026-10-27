Donald Trump insulta a Noruega, por no darle el Nobel de la Paz

Donald Trump insulta a Noruega, por no darle el Nobel de la Paz

octubre 26, 2026

WASHINGTON, D.C.- El presidente Donald Trump volvió a arremeter contra Noruega el domingo 25 de octubre de 2026, al calificarla de “país de mierda” y asegurar que no quiere inmigrantes noruegos en Estados Unidos porque no recibió el Premio Nobel de la Paz.

Las declaraciones, realizadas durante un mitin electoral en Míchigan, generaron una respuesta del gobierno noruego. Sin embargo, no hay indicios de que Washington haya establecido restricciones migratorias contra ciudadanos de Noruega, por lo que sus palabras no representan, hasta ahora, una prohibición oficial de ingreso al país.

De acuerdo con información de la agencia Reuters, Trump vinculó directamente su rechazo hacia los noruegos con la decisión del Comité Noruego del Nobel, encargado de elegir al ganador del premio. El mandatario también utilizó una expresión ofensiva que anteriormente había dirigido contra Haití, Libia, Somalia y Yemen. Este lunes 26 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, respondió que el organismo responsable del galardón es independiente del gobierno de su país.

El enfrentamiento ocurre mientras Estados Unidos se prepara para las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. También representa un nuevo episodio en las críticas de Trump contra Noruega, país al que responsabiliza de que no haya sido reconocido con el Nobel de la Paz, pese a que la selección de los premiados corresponde a un comité y no al gobierno noruego.

Durante un acto político celebrado en Port Huron, Míchigan, Trump abordó el tema migratorio y relacionó los recientes disturbios en Francia con la llegada de inmigrantes, una interpretación expresada por el propio mandatario.

En ese contexto, afirmó que estaría dispuesto a recibir personas procedentes de determinados países, pero hizo una excepción con Noruega por no haber obtenido el Nobel.

Porque no me dieron el Premio Nobel (…). Así que no quiero a nadie de Noruega”, declaró, según las expresiones recogidas por Reuters.

El presidente estadounidense también lanzó un insulto contra el país europeo:

Noruega se ha convertido en un país de mierda, la verdad”.

Sus palabras fueron pronunciadas ante simpatizantes durante un evento de campaña, en vísperas de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses.

El desacuerdo gira alrededor del Premio Nobel de la Paz, que se entrega en Oslo, capital de Noruega.

Trump ha manifestado en distintas ocasiones su inconformidad por no recibir esta distinción. Durante octubre de 2026, incluso calificó la decisión de no premiarlo como una “mancha indeleble” para Noruega.

Sus declaraciones del domingo fueron más allá de cuestionar al comité responsable: trasladó su inconformidad al país y a sus ciudadanos, al expresar que no quería recibir inmigrantes noruegos.

Sin embargo, existe una diferencia entre el lugar donde se entrega el reconocimiento y la institución que decide quién lo obtiene.

El Premio Nobel de la Paz no lo concede el gobierno de Noruega ni su Ministerio de Asuntos Exteriores. La selección corresponde al Comité Noruego del Nobel, cuyos cinco integrantes son designados por el Parlamento noruego, pero que actúa de manera independiente al evaluar las candidaturas.

¿Qué respondió Noruega a los insultos de Donald Trump?

El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, respondió este lunes 26 de octubre a los señalamientos del presidente estadounidense.

En declaraciones a la cadena pública noruega NRK, el funcionario recordó que Trump conoce la independencia del organismo que selecciona a los ganadores del Nobel de la Paz.

Él sabe muy bien que el Comité del Nobel es independiente. Se lo hemos recordado, por si alguien tiene alguna duda, y eso sigue siendo así”, afirmó.

La declaración buscó aclarar que el gobierno noruego no decide quién recibe el reconocimiento y, por tanto, no tiene autoridad para concedérselo a Trump.

El Ministerio de Asuntos Exteriores noruego declinó profundizar en sus comentarios, mientras que el Comité del Nobel no había respondido de inmediato a las solicitudes de declaraciones reportadas por Reuters.

¿Trump prohibió la entrada de noruegos a Estados Unidos?

No. Hasta el momento, las declaraciones del presidente no se han traducido en una prohibición migratoria oficial contra ciudadanos noruegos.

Reuters precisó que no existían indicios de que la administración estadounidense estuviera preparando o aplicando una nueva política para impedir el ingreso de personas procedentes de Noruega.

Por lo tanto, es importante distinguir tres aspectos:

Lo que dijo Trump: expresó públicamente que no quería inmigrantes noruegos en Estados Unidos.

Lo que está confirmado: el mandatario relacionó su rechazo con no haber recibido el Nobel de la Paz.

Lo que no está confirmado: la existencia de una orden gubernamental que cambie los requisitos de visas, residencia o ingreso para ciudadanos noruegos.

En consecuencia, sus palabras deben interpretarse como declaraciones políticas y no como el anuncio de una restricción migratoria que ya esté vigente.

¿Qué otros países ha insultado Donald Trump con expresiones similares?

Noruega se suma a una lista de naciones contra las que Trump ha utilizado expresiones despectivas al referirse a sus territorios o a la inmigración procedente de ellos.

Según Reuters, el presidente estadounidense ha empleado anteriormente este tipo de lenguaje para hablar de:

Haití.

Libia.

Somalia.

Yemen.

Noruega, incorporada ahora a esta relación por sus declaraciones del 25 de octubre.

En el caso noruego, el motivo expresado por Trump no fue una situación económica o de seguridad, sino su inconformidad por la decisión del Comité del Nobel.

El episodio también muestra cómo el presidente trasladó una diferencia relacionada con un reconocimiento internacional al debate sobre qué inmigrantes deberían ser recibidos en Estados Unidos.

¿Qué tan rico es Noruega y cuál es su situación económica?

Las declaraciones de Trump contrastan con los indicadores económicos de Noruega, país que figura entre las naciones con mayor producto interno bruto por habitante, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, Noruega cuenta con un fondo soberano de inversión financiado principalmente mediante los ingresos estatales asociados con la producción de petróleo y gas.

Según el informe publicado por Norges Bank Investment Management, organismo responsable de administrar el fondo, sus resultados durante el primer semestre de 2026 fueron los siguientes:

Ganancia récord: 1.753 billones de coronas noruegas, equivalentes aproximadamente a 184 mil 300 millones de dólares.

Rendimiento semestral: 9.4%.

Valor del fondo al 30 de junio de 2026: 22.683 billones de coronas noruegas.

Principal impulso de las ganancias: inversiones en acciones, especialmente del sector tecnológico asiático.

El organismo informó que se trató de su mayor rendimiento contable en coronas para un primer semestre, una cifra que permite dimensionar la situación financiera del país más allá de las expresiones utilizadas por el presidente estadounidense.