Invita la CMIC a carrera a favor de Atheca “Donar con causa, también es construir”

Invita la CMIC a carrera a favor de Atheca “Donar con causa, también es construir”

octubre 26, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- El próximo 6 de diciembre se llevará a cabo la carrera “Donar con causa, también es construir” que organiza el comité de damas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Veracruz Centro, cuyas ganancias serán donadas al Atheca “Ayúdame Hermano Tengo Cáncer”.

En conferencia de prensa detallaron que se esperan más de mil participantes en punto de las 7 de la mañana en las diferentes categorías de 3K caminata recreativa, 5K y 10 K.

“Donar con causa también es construir nos compromete como ciudadanos a ayudar con un mismo fin. Vamos a tener distancias de 3, 5 y 10 km. También cabe recalcar que todo va donado a la Fundación de Atheca, que hace una gran labor, que es ‘Ayúdame, hermano, tengo cáncer”, dijo la presidenta del Comité de Damas, Alma Vianey Landa Sánchez.

Informó que el recorrido será por las principales calles de la ciudad, iniciando en el Ayuntamiento de Xalapa, hacia la zona de Los Lagos, Universidad Veracruzana, Venustiano Carranza.

“Los invitamos a todos para que corran por una buena causa. Y pues también cabe recalcar que en nuestro sector no solo creemos que construimos con acero y cemento, sino también creemos que construimos con lazos para hacer cosas buenas como es la carrera.»

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ATHECA SIEMPRE APOYANDO A ENFERMOS CON CÁNCER

Por su parte, la directora del Albergue Atheca, Patricia Olivares Villareal indicó que el Patronato Atheca se encuentra agradecido por el apoyo que brinda, por tercer año consecutivo la CMIC.

“Con ese esfuerzo nos puedan apoyar en nuestra labor desde hace 29 años, estamos ubicados frente al CECAN y apoyamos a enfermos que reciben tratamiento, les damos hospedaje, alimentación, apoyo para medicamentos, su regreso a casas y traslados funerarios, insumos y material de curación”, finalizó.