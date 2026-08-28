La IA ya cobra y concilia pagos: el sector inmobiliario empieza a reemplazar tareas manuales por agentes autónomos

La IA ya cobra y concilia pagos: el sector inmobiliario empieza a reemplazar tareas manuales por agentes autónomos

agosto 27, 2026

Mientras 9 de cada 10 empresas inmobiliarias experimentan con inteligencia artificial, solo 5 % alcanza plenamente sus objetivos. La nueva apuesta de Neivor son los agentes capaces de ejecutar cobranza, conciliaciones y operaciones financieras

Un pago mal conciliado, una cuenta vencida que nadie siguió o un dato cargado incorrectamente pueden generar horas de trabajo adicional en una operación inmobiliaria. Ahora, desarrolladores, administradores de condominios y operadores de renta empiezan a trasladar esas tareas repetitivas a agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutarlas de manera autónoma.

El cambio ocurre en un momento en que la adopción de IA crece rápidamente dentro del real estate. De acuerdo con la Global Real Estate Technology Survey 2025 de JLL, 92 % de los ocupantes corporativos y 88 % de inversionistas, propietarios y landlords ya habían iniciado programas piloto de inteligencia artificial. Sin embargo, apenas 5 % aseguró haber alcanzado todos los objetivos planteados con estas iniciativas.

La brecha muestra uno de los principales problemas de la digitalización inmobiliaria: incorporar software no necesariamente elimina el trabajo manual.

Un dashboard puede mostrar las cuentas vencidas, pero todavía alguien debe hacer el seguimiento. El banco informa qué depósitos ingresaron, pero alguien tiene que relacionarlos con clientes y estados de cuenta. Un reporte detecta una desviación, pero sigue necesitando una persona que revise la información y ejecute la acción correspondiente.

De mostrar información a ejecutar tareas

La siguiente etapa de automatización busca cambiar ese modelo mediante agentes autónomos especializados.

A diferencia de un chatbot o un dashboard, estos sistemas pueden monitorear información, aplicar reglas y completar una tarea específica sin necesidad de que una persona intervenga en cada paso.

En cobranza, por ejemplo, un agente puede detectar una cuenta pendiente e iniciar automáticamente el seguimiento. En conciliación bancaria puede comparar depósitos, estados de cuenta y movimientos para identificar a qué cliente u operación corresponde cada ingreso.

La diferencia parece pequeña, pero cambia la lógica operativa; el software deja de decir qué hay que hacer y empieza a hacerlo.

Neivor lleva agentes autónomos a la operación inmobiliaria

Neivor incorporó este modelo a través de Neivor Intelligence, un sistema compuesto por agentes especializados que operan sobre procesos de Preventas, Rentas y Condominios.

Los agentes intervienen en tareas como cobranza, conciliación bancaria, contratos, monitoreo operativo, análisis de documentación, reportería, distribución de fondos y pagos.

Uno de ellos está dedicado específicamente a la conciliación bancaria. Neivor reporta una precisión de 99,9 % en su proceso automatizado de conciliación, vinculando depósitos con movimientos y estados de cuenta sin depender de una revisión manual operación por operación.

Otro agente trabaja sobre cuentas por cobrar, ejecutando seguimientos y acciones de cobranza de forma automática.

La lógica es similar a incorporar un nuevo equipo operativo, pero formado por agentes digitales especializados en tareas concretas.

De la automatización a las transacciones reales

La capacidad de estos agentes para pasar de analizar información a ejecutar acciones financieras tuvo una validación relevante en junio de 2026.

Mastercard confirmó que Getnet, Mastercard y Neivor realizaron en México la primera operación doméstica de pago iniciada por un agente de inteligencia artificial, utilizando infraestructura compatible con Mastercard Agent Pay.

El caso demuestra que los agentes están comenzando a superar el terreno de las recomendaciones y los asistentes conversacionales para participar directamente en operaciones financieras bajo mecanismos de autenticación, seguridad y trazabilidad.

“La industria no necesita otro dashboard que le diga qué pasó. Necesita tecnología capaz de ejecutar correctamente las tareas que hoy una persona tiene que revisar, recordar y hacer todos los días. Cuando un agente puede cobrar, conciliar o monitorear una operación, el equipo puede concentrarse en las excepciones y decisiones que realmente requieren criterio humano”, comentó Caterine Castillo, CEO & Co-Founder de Neivor.

Para el sector inmobiliario, la discusión alrededor de la inteligencia artificial empieza así a cambiar.

La pregunta es qué parte de la operación puede ejecutar de forma autónoma, con precisión y trazabilidad.

Y en procesos repetitivos como cobranza y conciliación bancaria, esa diferencia puede determinar cuánto puede crecer una operación sin multiplicar al mismo ritmo su carga administrativa.