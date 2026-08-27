IA y trabajo: el nuevo debate del T-MEC

agosto 26, 2026

Los avances registrados durante la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC abren una oportunidad para ampliar la conversación sobre los desafíos que definirán la competitividad de América del Norte en los próximos años.

En ese contexto, el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) realizó una gira de trabajo en Washington, D.C., donde presentó cinco propuestas.

Una de ellas fue incorporar la inteligencia artificial y los derechos digitales de los trabajadores como nuevo eje a fin de proteger a las personas responsables de la producción, la distribución, la administración y el comercio en América del Norte.

La visita se realizó en un momento estratégico, luego de que el T-MEC iniciara un esquema de revisiones anuales que permite a los tres países evaluar la implementación del acuerdo y discutir desafíos para la integración económica regional.

Entre los temas que comienzan a cobrar relevancia destacan la transformación digital, automatización y el impacto de la IA en el empleo.

Durante la gira, el SNAC sostuvo reuniones de trabajo con autoridades laborales de Estados Unidos, senadores del Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means) y representantes del movimiento sindical estadounidense, con quienes compartió la

visión de que la evolución tecnológica debe traducirse en mejores oportunidades y condiciones para los trabajadores, y no en un factor que sirva solamente para los objetivos económicos a corto plazo de las corporaciones.

“La próxima transformación del comercio no será únicamente industrial; será tecnológica. Si queremos que Norteamérica siga siendo competitiva, necesitamos reglas que permitan adoptar la inteligencia artificial con responsabilidad, certeza y una visión centrada en las personas”, señaló Alejandro Martínez Araiza, Secretario General del SNAC.

Como parte de su propuesta, el SNAC propuso incorporar un pilar de tecnología e inteligencia artificial a la revisión del tratado, con transparencia algorítmica, reentrenamiento antes de sustituir empleados por tecnología, un dividendo tecnológico obligatorio y derechos digitales como condición de acceso.

A fin de contribuir a esta discusión, el SNAC presentó la Carta de Derechos Digitales, la cual está integrada por 15 principios que actualmente forman parte de sus estatutos y que ya son considerados en procesos de diálogo con empresas transnacionales.

Asimismo, compartió los resultados de la REBEL, un asistente de IA que fue desarrollado para facilitar el acceso de los trabajadores a información relacionada con sus derechos laborales y contratos colectivos, respetando la privacidad de los usuarios.

Esta herramienta fue utilizada durante una negociación colectiva con más de 1,800 trabajadores, lo que alcanzó una tasa de participación del 88%.

Para el SNAC, experiencias como la que ofrece la REBEL demuestran que la IA puede convertirse en una aliada para fortalecer la educación y la comunicación, mejorar el acceso a la información y a la capacidad de organización en los trabajadores de cualquier rubro y nivel.

“La revisión del T-MEC ofrece la oportunidad de preparar a Norteamérica para los desafíos de la siguiente década. Incorporar principios que orienten la adopción responsable de la inteligencia artificial permitirá fortalecer la competitividad regional, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y repensar las relaciones comerciales cuando los actores que las integran no sean sólo físicos sino digitales.”, concluyó Martínez Araiza.