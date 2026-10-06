Mexicanos ya usan IA para buscar atención médica; así está cambiando la forma de cuidar su salud

octubre 5, 2026

Doctoralia, la plataforma líder que conecta a especialistas de la salud con pacientes ha integrado Nova en México, un nuevo agente de IA que permite una experiencia conversacional con pacientes para encontrar y reservar una cita describiendo en lenguaje común lo que necesitan.

La evolución de la plataforma combina la experiencia humana con innovación tecnológica para desarrollar soluciones que buscan hacer más sencilla, accesible y conectada la interacción entre pacientes y profesionales de la salud frente a los desafíos actuales.

CIUDAD DE MÉXICO.- La inteligencia artificial está cambiando el primer paso que muchas personas dan cuando tienen una duda sobre su salud. Hoy las plataformas de IA permiten obtener respuestas de manera inmediata y en lenguaje cotidiano y son la primera elección de muchos pacientes. Este cambio responde a su necesidad de encontrar respuestas con mayor facilidad, comparar opciones y tener más herramientas para tomar decisiones sobre su atención. Sin embargo, el reto está en lo que ocurre después: distinguir entre información y una decisión de salud, y saber cuándo es momento de acudir con un profesional.

El estudio El paciente digital mexicano 2025, realizado por FUNSALUD, encontró que las plataformas de IA se posicionaron como la tercera fuente más utilizada para consultar información sobre salud sólo por debajo de los buscadores y los sitios especializados, mismas que se encontraron en el octavo lugar en 2024. Este cambio refleja que la tecnología tiene un papel cada vez más relevante en distintas etapas del recorrido de salud y no únicamente al agendar una consulta.

En este contexto, Doctoralia, la plataforma digital que conecta a profesionales de la salud con pacientes, incorpora Nova, una nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial que permite a los pacientes descubrir en lenguaje cotidiano lo que necesitan desde un síntoma, ubicación o aseguradora, y presentarles una selección personalizada de especialistas relevantes para su búsqueda. Además, cada resultado incluye una explicación de por qué el profesional coincide con la solicitud del paciente, ayudándolo a tomar una decisión de manera más sencilla y con mayor confianza.

Además, antes de acudir con un especialista 65% de los pacientes mexicanos ya utiliza herramientas digitales, que van mucho más allá de la IA. Con esta nueva innovación, Doctoralia incorpora una forma de interacción más cercana a la manera en que las personas expresan sus necesidades en la vida cotidiana. Nova está diseñada para ayudar a conectar a los pacientes con profesionales de la salud, no para proporcionar recomendaciones de tratamiento o diagnosticar.

“La atención médica es cada vez más digital, pero sigue estando fragmentada. En Doctoralia queremos impulsar esta evolución poniendo la tecnología al servicio de las personas, con herramientas que les permitan encontrar atención, gestionar su salud y tener mayor acceso a su información en un mismo entorno. La inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para hacer más natural esta experiencia, pero siempre como una herramienta que acompaña, y no sustituye, la relación entre pacientes y profesionales de la salud. Esta evolución no se trata de agregar funcionalidades, sino de fortalecer la continuidad, la transparencia y la sostenibilidad del cuidado”, afirma Adrián Alcántara, Director General de Doctoralia México.

Una experiencia que continúa después de la búsqueda

Además de incorporar Nova, la plataforma de Doctoralia permite consultar perfiles profesionales, revisar opiniones verificadas, conocer la disponibilidad de horarios y agendar citas en tiempo real. Los pacientes también pueden acceder desde un mismo espacio a pagos, preconsulta, indicaciones, detalles de la cita, reagendamientos y cancelaciones.

La plataforma integra también pagos digitales para facilitar las transacciones antes o después de una consulta. Esta funcionalidad responde a un reto que todavía persiste en la experiencia de atención: de acuerdo con el estudio Panorama de la Salud 2026, realizado por Doctoralia, 26% de los pacientes reporta que frecuentemente no puede pagar con tarjeta durante sus consultas médicas.

Información médica al alcance del paciente

La plataforma también permite a los pacientes almacenar documentos médicos de forma segura en un archivo digital centralizado. Los pacientes pueden subirlos, escanearlos directamente o compartirlos con profesionales de la salud antes o durante una consulta.

Una funcionalidad impulsada por inteligencia artificial resume la información más relevante de estos documentos para facilitar su comprensión y favorecer conversaciones más informadas con los profesionales de la salud, sin sustituir la interpretación médica ni el criterio clínico.

El cuidado no termina en la consulta

Como parte de su evolución continua, la aplicación introduce nuevas funcionalidades destinadas a reforzar el compromiso a largo plazo de los pacientes y la continuidad del cuidado, incluyendo:

Resultados de laboratorio visualizados, con representaciones gráficas de los datos y resaltando los valores fuera de los rangos esperados para facilitar una mejor comprensión y un seguimiento oportuno cuando sea necesario.

Perfiles familiares, que permiten gestionar desde una sola cuenta las citas, documentos y atención médica de hijos, parejas o familiares.

Una experiencia unificada para la gestión de las citas, que facilita el acceso a pagos, preconsulta, guía, detalles, reagendamiento y cancelaciones desde un mismo espacio.

Con estas herramientas, Doctoralia busca acompañar a los pacientes más allá de la consulta y facilitar la gestión de las distintas necesidades que forman parte de su cuidado. A medida que la atención médica continúa incorporando herramientas digitales, la relación entre pacientes y profesionales también está cambiando.

Desde la primera búsqueda hasta el seguimiento de la atención, los cambios en la aplicación responden a la necesidad de contar con herramientas que permitan a los pacientes gestionar su salud de forma más simple, informada y conectada.