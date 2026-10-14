Redes sociales, salud mental e IA en las escuelas: los datos del Monitor de Educación de Ipsos

octubre 13, 2026

La salud mental continúa siendo el principal desafío que enfrentan las personas jóvenes a nivel global: 33% la identifica como el problema más importante y 48% considera que los jóvenes de su país tienen una salud mental deficiente

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Ipsos, líder mundial en investigación de mercado, presenta una nueva edición de su Monitor de Educación, que analiza las actitudes hacia la educación y los jóvenes en 31 países. El estudio muestra una generación que crece en medio de profundos cambios tecnológicos, económicos y sociales, y sociedades que difieren en cuanto a su nivel de confianza respecto de lo que significarán esos cambios.

En este contexto, las actitudes hacia la tecnología se están volviendo más matizadas: mientras crece el apoyo a restringir el acceso de los menores a las redes sociales, también existe una mayor apertura hacia el uso de la inteligencia artificial en las escuelas.

Al mismo tiempo, el estudio señala que la confianza en el futuro no puede darse por sentada y que el progreso no debe medirse simplemente por lo que las sociedades han logrado, sino también por si la próxima generación cree que aún hay progreso por lograr y que tendrá la oportunidad de ser parte de él.

El Monitor muestra una brecha de optimismo entre economías emergentes y maduras. En muchas economías emergentes existe una fuerte confianza en que los jóvenes tendrán un futuro prometedor y una vida mejor que las generaciones anteriores, mientras que en varias economías occidentales maduras esa confianza es considerablemente más débil.

Entre los principales hallazgos del estudio, el 73% apoya que se prohíba a los menores de 14 años el uso de redes sociales y el 59% afirma que los espacios online no son seguros para las personas jóvenes. Desde 2024, el apoyo a prohibir las redes sociales entre menores aumentó en todos los países excepto dos – Chile y Tailandia – y en 30 de los 31 países la mayoría respalda esta medida. Al mismo tiempo, el 39% considera que la inteligencia artificial debería prohibirse en las escuelas.

La salud mental aparece como el principal desafío para los jóvenes, mencionada por el 33%, seguida por la economía del país (31%), los efectos de las redes sociales y tecnologías como la IA (30%), la pobreza y desigualdad (29%) y la accesibilidad y disponibilidad de vivienda (25%). Además, el 48% considera que las personas jóvenes de su país tienen una salud mental deficiente.

En América Latina, el estudio señala que en muchas economías emergentes, especialmente en algunas zonas de la región, existe una fuerte confianza en que las personas jóvenes de hoy tendrán un futuro prometedor y una vida mejor que las generaciones anteriores. América Latina también se encuentra entre las regiones que apoyan especialmente la universidad, mientras que el escepticismo hacia la educación superior está extendido en gran parte de Europa.

En Argentina, la economía del país es señalada como un desafío clave para los jóvenes por el 49% de los encuestados, y este indicador aumentó 25 puntos porcentuales respecto del año anterior. A nivel global, la proporción que considera la economía de su país como un desafío clave para los jóvenes aumentó 7 puntos porcentuales.

Martín Tanzariello, Director de Marketing y Comunicación de Ipsos Argentina, señala: “En Argentina, la economía se posiciona como el principal desafío que enfrentan los jóvenes. La mitad de los encuestados la identifica como una preocupación clave, un porcentaje que aumentó de manera significativa respecto del año anterior.

Al mismo tiempo, nuestro estudio muestra que los títulos universitarios continúan teniendo una valoración importante en el país. Estos resultados permiten observar cómo las expectativas de las nuevas generaciones conviven con las condiciones económicas que atraviesa cada sociedad”.

El estudio muestra además que la universidad continúa siendo la vía predominante hacia las oportunidades. En 29 de los 31 países, las personas son más propensas a recomendar a los jóvenes asistir primero a la universidad antes de ingresar al mercado laboral.

En promedio, el 53% considera que los títulos universitarios ofrecen una buena relación costo-beneficio, y quienes tienen niveles educativos más altos son sistemáticamente más propensos a afirmar que un título universitario ayuda a progresar en la carrera profesional.

El Ipsos Education Monitor 2026 muestra una brecha de optimismo entre economías emergentes y maduras. En muchas economías emergentes existe una fuerte confianza en que los jóvenes tendrán un futuro prometedor y una vida mejor que las generaciones anteriores, mientras que en varias economías occidentales maduras esa confianza es considerablemente más débil.

A su vez, los resultados muestran que las personas están trazando una diferencia entre las redes sociales y la IA, con una mayor disposición a distinguir entre tecnologías percibidas como dañinas y aquellas consideradas útiles para el aprendizaje y las oportunidades.