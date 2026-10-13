Zoé Robledo anuncia que atenderá todas las demandas de personal de salud inconforme

octubre 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante las manifestaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes exigen mejores salarios, abasto de medicamentos, insumos médicos y mayor dotación de personal, el director general del organismo, Zoé Robledo, anunció una estrategia de diálogo directo en hospitales y centros de trabajo para identificar las principales carencias y establecer compromisos con fechas y responsables.

En conferencia de prensa este lunes, el funcionario sostuvo que la prioridad será escuchar a quienes enfrentan diariamente los problemas operativos de la institución, por lo que las revisiones comenzarán en los 277 hospitales del IMSS, donde se concentra una parte importante de la fuerza laboral y se presentan necesidades que, aseguró, deben resolverse con mayor rapidez.

El anuncio ocurre en medio de las protestas de trabajadores inconformes con las condiciones laborales y el incremento salarial acordado.

Frente a este escenario, Robledo afirmó que las peticiones deberán traducirse en acciones concretas y no quedarse únicamente en diagnósticos administrativos.

Explicó que los equipos directivos acudirán directamente a las unidades médicas, piso por piso, para revisar las condiciones de trabajo y conocer las necesidades de médicos, enfermeras y demás personal.

Entre los ocho temas prioritarios se encuentran el suministro de material de curación, el surtimiento de recetas, la contratación de personal, el mantenimiento de equipo médico, la conservación de instalaciones, el mobiliario, las condiciones laborales y la organización interna de los hospitales.

En materia de insumos, señaló que se verificará que materiales como gasas, jeringas, agujas, catéteres y guantes estén disponibles en el lugar y momento en que se requieren, además de revisar los inventarios de medicamentos y la coordinación entre almacenes y unidades médicas.

También se analizarán las necesidades de personal eventual contratado bajo el esquema 08, así como las vacantes de médicos y enfermeras. En cuanto a infraestructura, se revisarán equipos como monitores de signos vitales, bombas de infusión y ventiladores, además de elevadores, sistemas de aire acondicionado, instalaciones de oxígeno y servicios sanitarios.

Robledo subrayó que cada petición deberá convertirse en un compromiso con tres elementos: establecer qué problema se atenderá primero, fijar una fecha para resolverlo y designar a un responsable.

La intención, dijo, es que las prioridades se definan a partir de las necesidades identificadas por los propios trabajadores.

Sobre las posibles afectaciones derivadas de las movilizaciones, aseguró que la operación del IMSS ha continuado en la mayoría de sus unidades, con servicios como partos, cirugías, consultas, laboratorios y urgencias.

Reportó afectaciones momentáneas en dos hospitales y una unidad médica, aunque posteriormente precisó que, entre las mil 600 unidades de medicina familiar, una registró una afectación en algún momento.

El director del instituto atribuyó parte de los desafíos operativos al crecimiento de la demanda de servicios.

Indicó que durante los últimos siete años se incorporaron alrededor de 100 mil trabajadores al IMSS y que actualmente la institución atiende al mayor número de derechohabientes de su historia.

No obstante, reconoció la necesidad de continuar ampliando la capacidad de atención y resolver los problemas que persisten en los centros laborales.

Como parte de las medidas para atender las quejas por falta de medicamentos, Robledo recordó que los derechohabientes pueden reportar recetas no surtidas a través de la plataforma https://recetacompleta.gob.mx/login, utilizando su CURP y el folio de la receta rechazada. También está disponible el teléfono 800 953 2218 para dar seguimiento a estos casos.

El funcionario explicó que el sistema permite identificar el medicamento faltante y contactar al paciente para informarle dónde y cuándo podrá recibirlo.

Las recetas tienen una vigencia de 76 horas, periodo durante el cual puede ofrecerse una alternativa para completar el surtimiento.

Respecto a la inconformidad salarial, Robledo informó que el incremento aprobado es de 6.8 por ciento y explicó que el contrato colectivo contempla prestaciones adicionales al sueldo tabular, entre ellas una ayuda para renta de vivienda que se paga quincenalmente y cuyo tratamiento fiscal es distinto al del salario ordinario.

Sin embargo, los cuestionamientos de los trabajadores sobre la suficiencia del aumento y su impacto en los ingresos forman parte de las inconformidades que acompañan las movilizaciones.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, informó que el próximo 14 de octubre se realizará una consulta para que los trabajadores en activo expresen su postura sobre el incremento acordado.

Detalló que habrá 670 puntos de votación y un padrón de 476 mil 260 trabajadores con derecho a participar.

La Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral desplegarán verificadores para acompañar el proceso y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral.

Bolaños aclaró que la consulta no revoca ni invalida el contrato colectivo, pues se trata de un procedimiento de revisión salarial que ya cumplió los requisitos legales.

Añadió que las autoridades laborales no tienen facultades para remover dirigentes sindicales, ya que la elección de sus representantes corresponde a los propios trabajadores.