PAN pide que reemplacamiento en Veracruz no tenga costo para los ciudadanos

PAN pide que reemplacamiento en Veracruz no tenga costo para los ciudadanos

octubre 22, 2026

Xalapa, Ver.- El diputado local del PAN, Enrique Cambranis Torres, consideró que el reemplacamiento anunciado por el Gobierno de Veracruz para 2027 debería realizarse sin costo para los automovilistas, si la medida responde a motivos de seguridad y no a fines recaudatorios, como se anunció.

El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes anunció que el próximo año se va a dar el cambio de placas que se renovaron en los años 2019 a 2022, estas fueron otorgadas en el gobierno de Cuitláhuac García. El funcionario explicó que se quiere unificar el modelo, lo que daría mayor certeza y seguridad a la ciudadanía.

El legislador recordó que meses atrás se había planteado la posibilidad de cambiar las placas sin cobrar a los contribuyentes, por lo que señaló que las autoridades deben aclarar las condiciones en que se aplicará el programa.

“Si es un tema que pareciera, como comentas, que tiene que haber más recaudar, realmente sería un tema complicado en estos temas tan difíciles que tenemos hoy actualmente”, declaró.

Cambranis afirmó que el PAN está a favor de las medidas que contribuyan a mejorar la seguridad, pero pidió que el Gobierno estatal explique cómo el reemplacamiento ayudará a atender ese problema y presente un plan integral ante los legisladores locales.

El diputado también cuestionó los resultados en materia de seguridad y consideró que los índices delictivos han aumentado tanto a nivel federal como estatal.

Añadió que el Gobierno debe explicar con claridad las razones del cambio de placas, pues los legisladores se han enterado del anuncio principalmente a través de los medios de comunicación.