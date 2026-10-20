Fiscalía de Veracruz reporta avances en casos de feminicidio, desapariciones y homicidios

Fiscalía de Veracruz reporta avances en casos de feminicidio, desapariciones y homicidios

octubre 20, 2026

La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, en entrevista para En Contacto, informó que se habilitará un micrositio para que las mujeres puedan denunciar directamente ante la Fiscalía los casos de violencia.

Asimismo, dio a conocer que durante esta semana se realizaron 33 cateos en 28 municipios veracruzanos