Llega flor de Puebla al mercado San José para Día de Muertos

octubre 22, 2026

Juan David Castilla

Para abastecer la alta demanda generada por las tradicionales festividades de Todos Santos y Día de Muertos, comerciantes del mercado «Alcalde y García», conocido popularmente como «San José», iniciaron la recepción de los primeros cargamentos de flor procedentes del estado de Puebla y del Estado de México.

Guadalupe Vázquez Herrera, locataria de la zona, confirmó que las primeras flores arribaron el miércoles 21 de octubre, previendo el ingreso continuo de camiones con mercancía durante el transcurso de los siguientes días para atender a los compradores locales.

Entre las variedades con mayor presencia en los locales destacan la tradicional flor de cempasúchil, la mano de león y el moco de pavo, insumos indispensables para la elaboración de los altares familiares en memoria de los fieles difuntos.

En materia de costos, la comerciante enfatizó que el precio del rollo grande se comercializa en 150 pesos, cifra que se mantiene sin incrementos en comparación con la temporada del año 2025, con el propósito de no golpear la economía de las familias xalapeñas.

A pesar de que el flujo de ventas inicial se reporta moderado, con compras promedio de una a tres piezas por cliente, los locatarios de San José confían en que la actividad comercial registre un repunte considerable conforme se aproximen las fechas clave del 1 y 2 de noviembre.