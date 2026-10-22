Veracruz, tercer lugar nacional con más casos de trabajo infantil

octubre 22, 2026

Juan David Castilla

El estado de Veracruz se posicionó a nivel nacional como la tercera entidad federativa con mayor concentración de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, al registrar un total de 292 mil menores en esta condición, revela la más reciente Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025 presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el informe oficial del organismo público, Veracruz únicamente se encuentra por debajo del Estado de México, que encabeza la lista nacional con 335 mil menores en trabajo infantil, y del estado de Chiapas, con 326 mil de acuerdo con las mediciones de la ENTI.

En contraste, los estados de Baja California Sur (19 mil), Colima (20 mil) y Aguascalientes (30 mil) reportaron el menor número absoluto de infantes y adolescentes desempeñando alguna labor no permitida o tareas domésticas no adecuadas.

A nivel nacional, el Inegi detalló que durante 2025 un total de 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años realizaban trabajo infantil, lo que representó una tasa de participación del 12.6 por ciento del sector poblacional en dicho rango de edad.

Del total del país, 1.6 millones realizaban alguna ocupación económica prohibida; 200 mil combinaban labores no permitidas con quehaceres domésticos inadecuados y 1.7 millones se dedicaban exclusivamente a labores del hogar bajo condiciones perjudiciales para su desarrollo integral.

La medición nacional del Inegi expuso además que el 71.1 por ciento de los menores en ocupación no permitida corresponden al sexo masculino y el 28.9 por ciento al sexo femenino.

Asimismo, por primera vez la encuesta identificó el impacto en grupos vulnerables, destacando que en la población hablante de lengua indígena la tasa de trabajo infantil escala drásticamente hasta el 24.9 por ciento, mientras que en la población afrodescendiente se ubicó en 15.6 por ciento y entre menores con discapacidad alcanzó el 10.9 por ciento.

Ante la prevalencia de estas cifras en la entidad veracruzana, instituciones defensoras de los derechos de la infancia y organismos laborales han instado a reforzar los programas de inspección laboral, prevenir la deserción escolar y brindar apoyos socioeconómicos a familias en condiciones de extrema vulnerabilidad para erogarle mayores garantías a la niñez veracruzana.