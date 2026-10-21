Continúa suspensión de clases en 8 municipios en el sur de Veracruz

octubre 20, 2026

Xalapa, Ver., martes 20 de octubre de 2026.- Como medida preventiva ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias asociadas al Frente Frío 2, el Gobierno del Estado mantiene la suspensión de clases para este miércoles 21 de octubre en todos los niveles educativos de los siguientes ocho municipios, a fin de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal escolar:

Catemaco Hueyapan de Ocampo Las Choapas Nanchital Saltabarranca San Andrés Tuxtla Santiago Tuxtla Uxpanapa

Se exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las recomendaciones de Protección Civil.