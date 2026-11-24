noviembre 23, 2026

El titular de Turismo reportó 580 mil asistentes al Salsa Fest, más de 2 mil 160 millones de pesos de derrama durante el verano y una ocupación hotelera estatal de 78 por ciento

XALAPA, VER.- El Salsa Fest 2026 reunió a 580 mil visitantes durante sus tres días de actividades y generó una derrama económica superior a los 900 millones de pesos, informó el secretario de Turismo de Veracruz, Igor Rojí López, durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

De acuerdo con el balance presentado por el funcionario, el festival alcanzó una ocupación hotelera de 100 por ciento en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y de 97 por ciento en los vuelos del Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona. En dos años, el evento acumuló más de mil 700 millones de pesos de derrama económica.

Entre los resultados de los eventos turísticos también destacó la edición 2026 de Cumbre Tajín, que registró 199 mil 88 asistentes y una derrama económica de 218 millones 251 mil 695 pesos. En dos años, el festival acumuló 343 millones 251 mil 695 pesos.

El segundo Encuentro Cultural Yolpaki, realizado en Veracruz-Boca del Río, reportó 36 mil visitantes, 95 por ciento de ocupación hotelera y una derrama económica de 135 millones de pesos. Mientras que el Festival del Mar, en Coatzacoalcos, recibió a 125 mil asistentes y generó una derrama estimada de 66.36 millones de pesos.

Temporadas vacacionales y ocupación hotelera

En el periodo vacacional de verano de 2026, Veracruz registró una ocupación hotelera promedio de 78 por ciento, con picos de entre 90 y 94 por ciento en distintos destinos durante los fines de semana de mayor afluencia. La derrama económica estimada superó los 2 mil 160 millones de pesos.

El informe también reportó que durante Semana Santa llegaron un millón 217 mil 72 visitantes a playas, Pueblos Mágicos y otros destinos del estado. La ocupación hotelera promedio fue de 83.75 por ciento y la derrama económica se estimó en mil 486 millones 511 mil 855 pesos.

En las vacaciones decembrinas anteriores, la Secretaría de Turismo reportó una derrama económica directa de mil 740 millones de pesos y una ocupación hotelera de 85 por ciento, con un millón 450 mil turistas. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se alcanzó una ocupación de 100 por ciento.

Veracruz, cuarto lugar nacional en empleos turísticos

En materia laboral, el secretario destacó que Veracruz se ubicó como la cuarta entidad del país con mayor número de empleos en restaurantes y servicios de alojamiento, con 316 mil 617 puestos durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con cifras del INEGI.

Como parte de las acciones de profesionalización, la dependencia capacitó gratuitamente a 3 mil 638 prestadores de servicios turísticos durante el segundo año de gobierno, con lo que sumó 7 mil 538 personas capacitadas en dos años.

Además, incorporó 221 establecimientos al Registro Nacional de Turismo, para alcanzar un padrón de mil 90 prestadores de servicios vigentes.

El informe también señala que se integraron nuevas herramientas de promoción: una guía de experiencias turísticas con 700 productos de 88 empresas en 66 municipios; una guía de atractivos con 442 sitios de interés, y la primera Guía de Rutas Turísticas de Veracruz, con 83 recorridos en 56 municipios.

La Secretaría de Turismo reportó, además, la creación de una guía de turismo comunitario con 50 experiencias en 30 municipios, así como una guía de locaciones fílmicas que reúne 236 espacios distribuidos en 44 municipios.