Ratifican prisión preventiva a cuatro presuntos integrantes del Cartel Inmobiliario en Xalapa

octubre 7, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado dio a conocer que un juez de control ratificó la prisión preventiva contra cuatro presuntos integrantes del llamado “Cartel Inmobiliario”, por los presuntos delitos de fraude y fraude procesal.

En un comunicado de prensa, la dependencia indicó que a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales logró la vinculación a proceso de David “N”, Miguel Isaac “N”, Jese Miguel “N” como presuntos responsables de los delitos de fraude y fraude procesal, y contra Salvador Matías “N” como presunto responsable de los delitos de uso de documento falso y falsedad ante la autoridad.

Todos son investigados por su presunta participación en los hechos ocurridos el 11 de diciembre de 2024, cuando las víctimas fueron despojadas de un inmueble ubicado en la colonia La Isleta, en la ciudad de Xalapa, en el marco de un juicio promovido con base en un supuesto contrato de compraventa.

Asimismo, se les ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año, dentro del proceso penal 26/2026.