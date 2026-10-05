Adrián Ávila plantea revisar concesión de agua en Veracruz y Boca del Río

octubre 5, 2026

El diputado local respaldó las quejas de las alcaldesas y afirmó que Grupo MAS y CAB han dado un “pésimo servicio”

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local Adrián Ávila Estrada planteó revisar, desde el punto de vista legal, las concesiones que permiten a empresas privadas prestar el servicio de agua potable en Veracruz y Boca del Río, ante las quejas de ciudadanos y autoridades municipales por la calidad del servicio.

El legislador respaldó los señalamientos de las alcaldesas de Veracruz, Rosa María Espejo y Boca del Río, Marijoe Gamboa y consideró que las inconformidades ciudadanas han evidenciado problemas que, dijo, no son recientes.

Ávila Estrada afirmó que ha recorrido colonias y fraccionamientos de la zona conurbada, donde vecinos le han mostrado las condiciones del servicio.

“Considero que se está prestando un pésimo servicio, no de ahorita, hace algunos años, tanto por el grupo que da el servicio al puerto de Veracruz como por el que está en Boca del Río”, señaló.

El diputado cuestionó que, mientras las empresas mantienen mecanismos para cobrar el servicio, aplicar multas y suspender el suministro, también existen reclamos por fugas de agua, socavones, hundimientos y problemas en infraestructura.

“Están muy prestos para cobrar el servicio, para cobrar multas, para cortar el servicio del agua, pero no está ninguno de los dos sistemas preocupado por dar un servicio de calidad”, afirmó.

Pide revisar si la concesión puede cancelarse

Ávila Estrada consideró necesario que las autoridades municipales, diputados de la zona conurbada, organismos empresariales y sociedad civil se involucren en una revisión de las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas las concesiones.

Planteó que el primer paso debe ser una solicitud formal y una reunión de trabajo para revisar los términos de los contratos y determinar si legalmente existe alguna posibilidad de modificarlos o cancelarlos.

“El origen debe de estar en una solicitud formal, una reunión de trabajo para revisar en qué términos se dio la concesión y si legalmente podemos hacerlo”, dijo.

El diputado sostuvo que, si es convocado a participar en este análisis, se sumará a los trabajos al considerar que se trata de un problema que afecta a toda la zona conurbada.

También recordó que durante su gestión como alcalde de Boca del Río participó, junto con otros actores, en la conformación del entonces SAS Metropolitano, organismo que, según explicó, contaba con participación de autoridades y sociedad.

“No sé en qué momento a alguien se le ocurrió concesionar a una empresa privada y, simple y sencillamente, se está llevando entre las patas a la ciudadanía con un pésimo servicio, con una mala calidad del servicio de agua”, afirmó.

Ávila Estrada también señaló problemas que, según dijo, persisten en el mantenimiento de bombas, equipos, pozos y plantas de tratamiento, además de la atención de fugas y socavones.