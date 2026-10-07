Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz

octubre 7, 2026

Para hoy, la circulación de la tormenta tropical Isaias en el golfo de México e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Yucatán y Campeche; y puntuales muy fuertes en zonas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, acompañadas con descargas eléctricas, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de dichas entidades. Por su parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical en el Pacífico Sur Mexicano y un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco; puntuales fuertes en zonas de Quintana Roo, Tlaxcala, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua; intervalos de chubascos en Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora y Baja California Sur; y lluvias aisladas en Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos de la tormenta tropical Isaias en el golfo de México y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el pacífico.

Para mayor información consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-atlantico

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas

Pronóstico de lluvias para hoy 07 de octubre de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (costa), Oaxaca (norte, centro y suroeste), Chiapas (centro y este), Campeche (norte) y Yucatán (norte y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa, centro y este), Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (sur), Tamaulipas (costa), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit (sur), Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo (norte y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 07 de octubre de 2026:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste) y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este), Durango (oeste), San Luis Potosí (este), Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima (costa), Michoacán (sur), Guerrero (costa), Oaxaca (este y costa), Chiapas (este), Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán (centro) y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 07 de octubre de 2026:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 07 de octubre de 2026:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa de Veracruz.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, y Quintana Roo.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, así como en costas de Campeche.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado a nublado; ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas altas; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (suroeste); y puntuales fuertes en la Ciudad de México, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente norte 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Baja California Sur, y cielo despejado a parcialmente nublado sin lluvia en Baja California. Por la mañana, ambiente cálido, y templado en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y muy caluroso en el noreste de Baja California. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa (norte y centro), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como intervalos de chubascos en Sonora. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Colima, Jalisco (sur) y Michoacán (costa, centro y este); y puntuales fuertes en Nayarit (sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío en zonas serranas de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco y Michoacán; y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Nayarit y Colima.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Guerrero (costa), Oaxaca (norte, centro y suroeste) y Chiapas (centro y este), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Viento del sur y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guerrero y Oaxaca; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca.

Golfo de México: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas (costa), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (costa), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado a fresco en zonas serranas, siendo frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en la zona montañosa de Veracruz. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Veracruz; y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas, siendo de componente sur con igual intensidad en zonas de Tabasco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado, lluvias puntuales intensas en Campeche (norte) y Yucatán (norte y oeste); y puntuales fuertes en Quintana Roo (norte y oeste), mismas que podrían generar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas, así como. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche y Yucatán; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de Quintana Roo. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Campeche.

Mesa del Norte: Cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región. Durante la tarde, ambiente cálido. Lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí; las lluvias mencionadas estarán acompañadas con posible caída de granizo. A su vez, se pronostican lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, bancos de niebla dispersos; ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas altas. Lluvias puntuales muy fuertes en Morelos y Puebla (sur), y puntuales fuertes en Tlaxcala, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén intervalos de chubascos en Hidalgo; y lluvias aisladas en Guanajuato y Querétaro. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 45 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Petatlán (Coyuquilla), Gro. 73.0; Ocosingo (Yaquintela), Chis. 70.0; La Paz (Las Pocitas), B.C.S. 40.0; Cotaxtla, Ver. 16.0; Xochimilco (Pozo Reclusorio Sur), Cd. de Méx. y Cárdenas (PobladoC11), Tab. 35.0; y Cotaxtla, Ver. 16.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son. 41.5; Choix, Sin. 38.1; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo 37.0; Mérida, Yuc. 36.8; Ciudad Constitución, B.C.S. 36.5 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 21.3.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Saltillo, Coah. y Toluca, Edo. de Méx. 11.4; Sombrerete, Zac. 11.6; Pachuca, Hgo. 13.0; San Luis Potosí, S.L.P. 13.6; Hidalgo del Parral, Chih. 13.8; Tlaxcala, Tlax. y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 14.0.