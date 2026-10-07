Senado listo para revisar iniciativa de adecuación a la reforma judicial

octubre 7, 2026

Este jueves la iniciativa será presentada en la #MañaneraDelPueblo por la presidenta Claudia Sheinbaum

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Senado de la República está dispuesto a revisar nuevas propuestas para modificar la reforma judicial aprobada previamente, pero esperará a conocer primero la evaluación de quienes actualmente integran y operan el Poder Judicial, afirmó el presidente de la Cámara Alta, Higinio Martínez.

Ante las versiones sobre una nueva reforma que podría plantear cambios en la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el legislador señaló que no cuenta todavía con información concreta sobre las iniciativas que se preparan, aunque aseguró que cualquier propuesta encaminada a mejorar el funcionamiento de las instituciones será bienvenida.

Reconoció que la reforma judicial impulsada y aprobada anteriormente requiere ajustes, aunque evitó adelantar cuáles deberían ser.

“Pues la realidad nos dice que hay que buscar algunos ajustes. No voy a decir cuáles son. Ahora a quien le toca en primera instancia decirle al Poder Judicial que es el que está viviendo los beneficios o los problemas que haya ocasionado esta reforma judicial. Nosotros tenemos una idea, pero vamos a esperar ellos, ellos lo que están viviendo, no solo a nivel de la Suprema Corte, sino a nivel de todos los tribunales en todos los estados. Entonces vamos a ver”, sostuvo.

Explicó que, desde su perspectiva, corresponde en primera instancia al propio Poder Judicial identificar los beneficios, problemas y áreas de oportunidad derivados de la transformación institucional, no solamente en la Suprema Corte, sino también en los tribunales de las entidades federativas.

“Tenemos una idea, pero vamos a esperar a ellos, a lo que están viviendo, no sólo a nivel de la Suprema Corte, sino a nivel de todos los tribunales en todos los estados”, señaló.

El senador puso como ejemplo la situación de su propio estado, donde, dijo, considera que también son necesarios algunos cambios. Sin embargo, insistió en que serán los especialistas y quienes forman parte del sistema judicial quienes deberán aportar elementos para determinar qué debe modificarse.

Rechazó, no obstante, que la necesidad de ajustes implique reconocer que la reforma haya sido equivocada. Recordó que se trató de un proceso de gran alcance, en el que participaron numerosos actores y que recibió fuertes cuestionamientos precisamente por su carácter radical.

Defendió además uno de los principales objetivos de la reforma: ampliar la participación ciudadana en la designación de jueces, magistrados y ministros. Consideró que cuestionar el carácter democrático de ese proceso equivaldría a desconocer la participación de los ciudadanos.

“Mientras participan los ciudadanos, está bien”, afirmó, al señalar que ahora corresponde analizar los resultados y determinar qué debe perfeccionarse.

El legislador reconoció que existe inquietud dentro del Poder Judicial, pero sostuvo que ha llegado el momento de que sus integrantes también planteen alternativas para mejorar el nuevo modelo.

“Cualquier ajuste que se haga, no sólo en el marco del Poder Judicial, de todo, siempre será bienvenido todo lo que sirva para mejorar a este país”, puntualizó.

En otro tema, el senador habló sobre el aniversario de Morena y recordó su participación desde los primeros años del movimiento.

Señaló que renunció al PRD en 2011 y destacó que formó parte del grupo que permaneció junto a Andrés Manuel López Obrador después de la derrota electoral de 2012.

Afirmó que la permanencia de aquellos primeros integrantes permitió posteriormente el crecimiento del movimiento hasta convertirse en la fuerza política que actualmente gobierna el país.

Reconoció que el crecimiento acelerado de Morena también ha generado errores y situaciones que deben corregirse, pero consideró que el balance de sus primeros 15 años es favorable.

Ahora, dijo, corresponde a la dirigencia actual evaluar dónde se encuentra el partido, corregir aquello que no funcione y enfrentar los desafíos que vienen, porque “las cosas no están fáciles”.

Sobre la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, informó que todavía no conoce quiénes serán los finalistas, pues corresponde a la comisión respectiva realizar la selección.

Estimó que en aproximadamente dos semanas podría conocerse la decisión y definirse la entrega del máximo reconocimiento que otorga el Senado.